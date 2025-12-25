CRNA GORA

Uhićen svećenik SPC-a osumnjičen za seksualno zlostavljanje djece

L. F./Hina

25.12.2025 u 14:45

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: SAVO PRELEVIC / AFP
Bionic
Reading

Crnogorska policija uhitila je u četvrtak 48-godišnjeg B. Ć., koji je osumnjičen za seksualno zlostavljanje dvoje maloljetnika, a pojedini mediji u toj zemlji navode da je riječ o svećeniku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori

U priopćenju Uprave policije Crne Gore navodi se da je nakon saslušanja osumnjičenom određeno zadržavanje do 72 sata.

„Službenici Regionalnog centra sigurnosti ‘Centar’, odjeljenja sigurnosti Cetinje, u koordinaciji s Osnovnim državnim tužiteljstvom na Cetinju, lišili su slobode osobu osumnjičenu za seksualno zlostavljanje na štetu dvaju maloljetnih osoba. Za ovo kazneno djelo sumnjiči se B. Ć. (48)“, navodi se u priopćenju crnogorske Uprave policije.

Iako se to u službenom priopćenju policije ne navodi, pojedini crnogorski mediji objavili su da je B. Ć. svećenik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori te da je prijavu protiv njega podnijela njegova bivša supruga N. K.

Crnogorski Portal Analitika navodi da je imao uvid u prijavu u kojoj N. K. tvrdi da je njezin bivši suprug seksualno uznemiravao njihovo dvoje maloljetne djece, te se ističe da se među dokaznim materijalima nalaze i audiosnimka razgovora s djecom te crtež čiji je autor jedno od djece.

Taj crnogorski medij piše i da se u prijavi Osnovnom državnom tužiteljstvu na Cetinju, koju je podnijela N. K., navodi kako je do 2019. godine bila u braku s B. Ć., kada je, kako tvrdi, „pobjegla s djecom zbog psihičkog i fizičkog nasilja koje je nad njom provodio“.

Ona dalje navodi da je 2020. godine boravila u takozvanoj Sigurnoj ženskoj kući – skloništu za žrtve obiteljskog nasilja, zajedno s djecom.

Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori do sada nije komentirala ove navode.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
oko kamere

oko kamere

Sto najboljih fotografija Pixsella koje su obilježile 2025. godinu
nesreća u tanzaniji

nesreća u tanzaniji

Dvoje Čeha među pet poginulih u padu helikoptera
pobuna u washingtonu

pobuna u washingtonu

Otkazan božićni jazz koncert u Kennedy centru jer je na zgradu dodano i ime Donalda Trumpa

najpopularnije

Još vijesti