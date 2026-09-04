SUHA TRAVA

Uhićen 69-godišnjak zbog požara u Aržanu: Vatra izmakla kontroli dok je čistio zemljište

L. Š.

04.09.2026 u 12:10

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
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Policija je uhitila 69-godišnjeg muškarca kojeg sumnjiči da je u četvrtak tijekom čišćenja zemljišta u Aržanu zapalio vatru koja mu je izmakla kontroli i izazvala veliki požar na otvorenom prostoru

Požar je izbio oko 11.45 sati te zahvatio suhu travu, nisko raslinje, veći broj stabala i sijeno. Lokaliziran je u 15.30 sati.

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski poslijepodne su uhitili 69-godišnjaka koji se dovodi u vezu s izbijanjem požara. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je tijekom čišćenja zemljišta palio vatru koja je potom izmakla kontroli.

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Policija je zajedno s inspektorom zaštite od požara obavila očevid te utvrdila da je požar izazvan otvorenim plamenom.

U policijskom priopćenju pritom se navode različiti podaci o opožarenoj površini. U prvom dijelu stoji da je požar zahvatio oko 12 hektara, dok se u dijelu koji se odnosi na rezultate očevida navodi oko 300 tisuća četvornih metara, odnosno 30 hektara.

Policija sumnja da je 69-godišnjak iz nehaja počinio kazneno djelo 'Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom', zbog čega će protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.

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