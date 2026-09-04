Uhićen 69-godišnjak zbog požara u Aržanu: Vatra izmakla kontroli dok je čistio zemljište

Policijski službenici Postaje granične policije Imotski poslijepodne su uhitili 69-godišnjaka koji se dovodi u vezu s izbijanjem požara. Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je tijekom čišćenja zemljišta palio vatru koja je potom izmakla kontroli.

Požar je izbio oko 11.45 sati te zahvatio suhu travu, nisko raslinje, veći broj stabala i sijeno . Lokaliziran je u 15.30 sati.

Policija je zajedno s inspektorom zaštite od požara obavila očevid te utvrdila da je požar izazvan otvorenim plamenom.

U policijskom priopćenju pritom se navode različiti podaci o opožarenoj površini. U prvom dijelu stoji da je požar zahvatio oko 12 hektara, dok se u dijelu koji se odnosi na rezultate očevida navodi oko 300 tisuća četvornih metara, odnosno 30 hektara.

Policija sumnja da je 69-godišnjak iz nehaja počinio kazneno djelo 'Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom', zbog čega će protiv njega nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznenu prijavu.