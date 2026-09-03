Vatrena stihija guta sve pred sobom: Milijuni se bore za svaki udah, raste strah od 'ugljične bombe'

Kako piše BBC , brojni požari aktivni su još od sredine srpnja, potaknuti takozvanim 'Super El Niñom' i dugotrajnom sušom.

Milijuni ljudi izloženi su otrovnom smogu, izmaglici koji je u nekim područjima toliko gusta, da se kvaliteta zraka ocjenjuje kao 'izuzetno nezdrava' s više od 15 puta većom razinom otrovnih tvari u zraku od preporučene razine Svjetske zdravstvene organizacije.

Indonezijsko Ministarstvo zdravstva objavilo je kako je tijekom srpnja i kolovoza zabilježilo više od 50 tisuća slučajeva respiratornih infekcija povezanih s požarima. Od toga se 12 tisuća slučajeva odnosi na djecu mlađu od pet godina.

U nekim dijelovima smog je tako gust da se 'nisu mogle vidjeti vlastite noge', ispričala je za BBC Rizma Nur Fatimah. Dodala je da smog ulazi u kuću čak i kad su svi prozori i vrata zatvoreni.

'Živimo s ovim otkad sam se rodila. Svake godine je isto, tako da smo se gotovo pomirili s tim. Ali ove godine je gore', dodaje.

Stanovnici ugroženih područja zbog smoga prijavljuju simptome poput kašlja, grlobolje, curenja iz nosa, a neki i pojavu alergija iako nikad nisu bili alergični. Bilježi se i porast slučajeva astme i konjuktivitisa od dima koji se širi područjem.

Strah od 'ugljičnih bombi'

Iako šumski požari diljem Indonezije nisu nova pojava, stručnjaci upozoravaju da neke tvrtke koriste vatru kao jeftin i učinkovit način čišćenja velikih površina zemljišta.

U kombinaciji sa sušom i uvjetima El Niña, posljedice postaju sve ozbiljnije. Požare postaje sve teže kontrolirati, a zbog svoje veličine i trajnosti negativno utječu na okoliš i javno zdravlje.

Posebno je zabrinjavajuće, dodaje BBC, što na Borneu požari gutaju jedan od najvećih tropskih tresetnih ekosustava na svijetu. Inače je to tresetište ogroman rezervoar ugljika, no u ovim ekstremnim uvjetima ono postaje 'ugljična bomba'.

'Tresetišta su nevjerojatno učinkovita skladišta ugljika jer njihovi uvjeti natopljeni vodom usporavaju raspadanje, omogućujući nakupljanje ugljika pod zemljom tisućama godina', objašnjava za BBC dr. Nisa Novita, istraživačica tresetišta u indonezijskoj nevladinoj organizaciji za očuvanje prirode Yayasan Konservasi Alam Nusantara. 'Ali to također znači da mogu postati 'ugljična bomba' kada se isuše ili spale, jer se taj ugljik može brzo ispustiti u atmosferu.'

Situacija je sve ozbiljnija

Osim toga, trenutni Super El Niño, koji sve više jača, mogao bi dodatno pogoršati situaciju s požarima.

Procjenjuje se da bi požari uzrokovani El Niñom ove godine mogli uništiti područje veličine čak 11 milijuna hektara, što bi bilo u rangu najgorih sezona šumskih požara u Indoneziju 1997. godine.

A situacija bi mogla biti još gora. Indonezijski ministar šumarstva, Raja Jul Antoni, rekao je novinarima da gašenje trenutnih šumskih požara ulazi u kritičnu fazu.

'Rujan je vrhunac El Niña. Rujan je naša glavna borba', rekao je ranije ovog tjedna, prenosi BBC.