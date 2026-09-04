FOTO Osvanuli diljem grada: Ovako se Zagrepčane zove na prosvjed za Liku

U Zagrebu su uoči velikog prosvjeda za Liku osvanuli plakati kojima se građane poziva na sutrašnje okupljanje 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'. Prosvjed zbog desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Lici počinje u subotu u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema središnjem zagrebačkom trgu

Plakati s pozivom na prosvjed pojavili su se na više lokacija u Zagrebu, a organizatori iz građanske inicijative Gospić je naš dom posljednjih dana na isti način mobiliziraju građane i u drugim dijelovima Hrvatske. Prosvjed će se održati u subotu, 5. rujna. Okupljanje počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, kod Glavnog kolodvora, nakon čega će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića. Ondje je za 12 sati najavljen središnji program s govorima organizatora i sudionika.

Prosvjed zbog ilegalno odloženog otpada Građanska inicijativa Gospić je naš dom nastala je zbog problema desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na području Gospića. Organizatori traže hitnu sanaciju onečišćenih lokacija, zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te utvrđivanje odgovornosti za propuste koji su omogućili nezakonito odlaganje otpada. Problem žele podići iznad lokalne razine, upozoravajući da slučaj Like otvara i pitanje funkcioniranja cjelokupnog sustava gospodarenja i kontrole otpada u Hrvatskoj. Nalaz Geotehničkog fakulteta utvrdio je lokalni utjecaj odloženog otpada na podzemne vode, a autori su upozorili da bi, bez odgovarajuće sanacije, posljedice mogle biti znatne.

Plakati za prosvjed za Liku diljem Zagreba Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL







Plakati za prosvjed za Liku diljem Zagreba Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL