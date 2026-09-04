Drama u Rašćanama: Zapalio četiri auta pa policajcima prijetio smrću, pronađeni mu oružje i streljivo

Očevidom je utvrđeno da je požar izazvan uporabom otvorenog plamena ili žara na četiri osobna vozila, nakon čega se proširio na okolni otvoreni prostor. U požaru je izgorjelo oko 1300 četvornih metara suhe trave i niskog raslinja.

Policija je obavila i pretragu tijekom koje su pronađeni i oduzeti oružje i streljivo.

Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu za dovođenje u opasnost općeopasnom radnjom te prijetnju predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega će biti podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Policija je prethodno izvijestila da je u četvrtak oko 00.40 sati zatražena intervencija u Rašćanama zbog narušavanja noćnog mira intenzivnom bukom i galamom iz obiteljske kuće te požara na osobnom vozilu u dvorištu.

Na mjestu događaja policija je zatekla muškarca u rastrojenom stanju, za kojeg je postojala sumnja da je izazvao požar. Budući da je odbio postupiti po izdanim naredbama i pružao aktivan otpor, policija je uporabila sredstva prisile, a muškarac im je u nekoliko navrata uputio prijetnje smrću.

Nakon liječničkog pregleda odveden je u bolnicu na specijalistički pregled, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

U požaru su u potpunosti izgorjela dva neregistrirana osobna vozila, dok su dva djelomično oštećena. Dva oštećena vozila bila su u vlasništvu osumnjičenog.