Iz Zagreba se preselio u Gospić zbog boljeg života. Danas se bori da tamo može ostati: Tko je Vjekoslav Bušić

Vjekoslav Bušić proteklih je mjeseci postao jedno od najprepoznatljivijih lica građanske inicijative 'Gospić je naš dom', koja u subotu u Zagrebu organizira prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'. Odvjetnik koji je odrastao i godinama radio u Zagrebu u Gospić se preselio prije otprilike tri godine, tražeći ono za što danas, kako tvrdi, strahuje da bi njegov novi dom mogao izgubiti – miran i siguran život

Bušić nije u javnost ušao kao političar niti je inicijativa nastala oko njegova imena. Hrvatska odvjetnička komora bilježi da mu je upis u imenik odvjetnika odobren 1. prosinca 2014. godine, a odvjetničku prisegu položio je nekoliko dana poslije. Sjedište njegova ureda tada je bilo u Zagrebu dok ga aktualni imenik Komore danas vodi kao odvjetnika sa sjedištem u Gospiću. U Liku ga je doveo privatni život. Njegova supruga Martina Brmbolić, također pravnica i članica inicijative, odrasla je u Gospiću. Za 24sata je ispričala da joj se suprug prije otprilike tri godine pridružio u Gospiću i 'zaljubio u ovaj kraj'. Bušić je pak razlog preseljenja opisao riječima: 'Došao sam zbog mira jer mi je u Zagrebu previše betona i sad se borim da tu ostanem.'

Od odvjetničkog ureda do građanske inicijative Prekretnica se dogodila u veljači 2025. godine, nakon što je u javnost izašla priča o velikim količinama nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Bušić je od samog početka bio među javno navedenim nositeljima novoosnovane inicijative 'Gospić je naš dom' te je 26. veljače 2025. lokalni portal Lika Online objavio njihova imena nakon što je njihov apel potpisalo više od tisuću građana. Među njima su bili Bušić i njegova supruga, uz geodete, kemičare, učitelje, sociologe, inženjere i druge stanovnike Gospića. Bušić je poslije rekao da njihova borba traje upravo od veljače 2025. godine, odnosno od objave USKOK-a o velikoj količini otpada zakopanog na području Gospića. HRT je u lipnju ove godine navodio procjenu od oko 35.000 tona, a sama inicijativa danas govori o 45.000 tona. Zbog različitih procjena u tekstu je najsigurnije govoriti o 'desecima tisuća tona' ili jasno pripisati broj izvoru. U međuvremenu je Bušić postao jedan od ljudi koji u ime inicijative najčešće istupaju pred medijima i institucijama, a njegovo pravničko zaleđe vidi se i u načinu na koji formulira njihove zahtjeve. Inicijativa se ne zaustavlja na zahtjevu da se otpad fizički ukloni, već traži javnu objavu analiza, utvrđivanje odgovornosti i poštivanje zakonskih procedura. Uz pitanje otpada, otvorila je pitanje pogona za preradu litijevih soli u Smiljanskom polju, za koji traži preispitivanje građevinske dozvole te provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš i javne rasprave.

Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







+39 Ilegalno odlagalište otpada u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Razgovarali su s Vladom, a sastanak uoči prosvjeda odbili Bušić i ostali predstavnici inicijative krajem srpnja sastali su se u Zagrebu s članovima Vlade, Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fondom za zaštitu okoliša, Državnim inspektoratom i drugim nadležnim institucijama. Nakon tog sastanka Fond je objavio dio analiza zakopanog otpada kojima raspolaže. No početkom ovog tjedna inicijativa je odbila novi sastanak s premijerom Andrejom Plenkovićem uoči zagrebačkog prosvjeda. Bušić je poručio da su spremni razgovarati nakon prosvjeda, ali o konkretnim zadacima, rokovima i rješenjima, ocjenjujući da sastanak nekoliko dana prije okupljanja ne bi promijenio razlog zbog kojeg građani dolaze u Zagreb. Država u međuvremenu tvrdi da je sanacija ušla u novu fazu. Za prve dvije faze uklanjanja otpada krajem kolovoza otvorene su ponude za oko 4500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima i oko 650 tona otpada u velikim vrećama, a za velik dio onog koji je zakopan traži odgovarajući model zbrinjavanja, uključujući mogućnosti u drugim državama Europske unije. Nadležne institucije tvrde da dosadašnja ispitivanja javne vodoopskrbe ne pokazuju ugrozu zdravlja. Ministarstvo je 19. kolovoza objavilo da u uzorcima uzetima u sklopu izvanrednog nadzora nisu utvrđeni analizirani PFAS spojevi, odnosno bili su ispod granice laboratorijske kvantifikacije.