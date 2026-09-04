'Stotine tisuća tona otpada nekoliko stotina metara od kuća': RESPIRA traži odgovore od Tomaševića

„Gradonačelnik Tomašević ovaj projekt nije izmislio. Ali je, unatoč svim otvorenim pitanjima koja danas postoje, odlučio staviti svoj potpis na njegovo provođenje. Time je preuzeo i odgovornost za ono što slijedi. CGO Zagreb predstavlja kao jedan od ključnih projekata svoje administracije. Grad je tijekom 2026. nastavio ubrzavati njegovu realizaciju i pokrenuo prethodno savjetovanje za javnu nabavu procijenjene vrijednosti 155 milijuna eura bez PDV-a”, ističu u priopćenju.

U priopćenju su naveli da taj projekt, koji je pokrenut za administracije bivšeg gradonačelnika Milana Bandića, smatraju štetnim te dodaju da današnja vlast projekt nije zaustavila niti temeljito preispitala, nego ga je preuzela, nastavila i dovela do konkretne faze realizacije.

Prema službenoj dokumentaciji, navode, za 2029. godinu predviđen je ukupni ulaz od 347.994 tone otpada, dok dokumentacija navodi i promet od čak do 470 vozila dnevno. Konačni Netehnički sažetak Studije utjecaja na okoliš navodi da unutar jednog kilometra od lokacije živi 5.645 stanovnika, dok se najbliži stambeni objekti nalaze 378 metara sjeverno i 450 metara jugozapadno od zahvata. Radi se, dakle, o velikom centru za obradu stotina tisuća tona otpada godišnje, nekoliko stotina metara od prvih kuća.

Napominju i da je Grad Zagreb projekt predstavljao kao potpuno zatvoreno postrojenje 'bez neugodnih mirisa'. Međutim, konačni Netehnički sažetak Studije navodi da je modeliranjem utvrđeno kako se neugodni mirisi mogu širiti do tri kilometra od CGO-a. Ističu i kako je jedno od najozbiljnijih otvorenih pitanja 120 tisuća tona goriva koje će sustav godišnje stvarati, ali nije poznato gdje će završiti.

Pitaju i zašto gradska vlast smatra razumnim upravo na području koje službena dokumentacija opisuje kao ključan vodonosnik i vrlo osjetljivo na onečišćenje smjestiti postrojenje kroz koje će godišnje prolaziti stotine tisuća tona različitih vrsta otpada. Posebno ih zabrinjava što PFAS, 'vječna kemikalija', nije izrijekom naveden parametar redovitog monitoringa podzemnih voda. A upravo Gospić, naglašava RESPIRA, pokazuje zašto je preventivni monitoring podzemnih voda važan.

U opširnom obraćanju gradonačelniku i javnosti navode kako ne traže političke slogane ni obećanja da će 'sve biti u redu' nego dokumente, mjerenja, ugovore, neovisnu stručnu provjeru i jasno utvrđenu odgovornost. „Ako je projekt siguran i održiv, Grad to može dokazati. Ako ključni odgovori danas ne postoje, onda ih treba pronaći prije izgradnje – a ne nakon nje. Hrvatska može promijeniti tehnologiju gospodarenja otpadom”, ističe se u priopćenju.

Izrazili su punu podršku građanima Like i inicijativi "Gospić je naš dom" koji se bore za zaštitu svojeg okoliša i prostora. Lika je svima nama upozorenje da na moguće okolišne rizike moramo reagirati prije nego što problem nastane, a ne tek kada posljedice postanu vidljive i teško popravljive, poručuje RESPIRA.