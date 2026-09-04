Slovenac osumnjičen da je u Tučepima zapalio automobil, šteta oko 160 tisuća eura

Prema policijskim informacijama, požar je podmetnut 18. kolovoza oko dva sata ujutro. Sumnja se da je 41-godišnjak otvorenim plamenom izazvao požar na automobilu, nakon čega se vatra proširila i oštetila drugo vozilo u neposrednoj blizini.

Policija je nakon dojave obavila očevid i pokrenula kriminalističko istraživanje tijekom kojeg je prikupljala dokaze i informacije. Osumnjičeni je pronađen 1. rujna, nakon čega je uhićen i doveden u prostorije Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo 'Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti'. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku, a policija smatra da postoje osnove za određivanje istražnog zatvora. Kriminalističko istraživanje slučaja i dalje traje.