KAZNENO DJELO

Slovenac osumnjičen da je u Tučepima zapalio automobil, šteta oko 160 tisuća eura

L. Š.

04.09.2026 u 12:08

Policija - ilustracija
Policija - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Splitsko-dalmatinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjim državljaninom Slovenije kojeg sumnjiči da je u kolovozu u Tučepima zapalio automobil stranih registarskih oznaka. Vozilo je potpuno izgorjelo, oštećen je i automobil parkiran pokraj njega, a ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 160 tisuća eura

Prema policijskim informacijama, požar je podmetnut 18. kolovoza oko dva sata ujutro. Sumnja se da je 41-godišnjak otvorenim plamenom izazvao požar na automobilu, nakon čega se vatra proširila i oštetila drugo vozilo u neposrednoj blizini.

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Policija je nakon dojave obavila očevid i pokrenula kriminalističko istraživanje tijekom kojeg je prikupljala dokaze i informacije. Osumnjičeni je pronađen 1. rujna, nakon čega je uhićen i doveden u prostorije Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo 'Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti'. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku, a policija smatra da postoje osnove za određivanje istražnog zatvora. Kriminalističko istraživanje slučaja i dalje traje.

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