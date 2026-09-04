policija na terenu

Drama u školi u Tuzli: Djevojčica nožem napala dvije učenice, obje završile u bolnici

M. Šu.

04.09.2026 u 11:58

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Težak incident dogodio se u petak u dvorištu škole na području Tuzle, gdje je djevojčica rođena 2011. godine hladnim oružjem ozlijedila dvije djevojčice rođene 2012. godine. Ozlijeđene učenice prevezene su u bolnicu, a prema prvim informacijama nisu životno ugrožene

Incident je potvrđen iz Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Policija je oko 9.25 sati zaprimila dojavu da se iz dvorišta jedne škole na području Tuzle čuje galama.

Dolaskom policijske patrole utvrđeno je da je djevojčica rođena 2011. godine hladnim oružjem nanijela ozljede dvjema djevojčicama rođenima 2012. godine, objavio je Dnevni avaz.

Dvije ozlijeđene djevojčice vozilom Hitne pomoći prevezene su u bolnicu u Tuzli, gdje im je pružena liječnička pomoć. U tijeku je utvrđivanje težine njihovih ozljeda, a prema trenutačno dostupnim informacijama nisu životno ugrožene.

Djevojčica koja ih je ozlijedila nalazi se pod nadzorom policije.

O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, koji će rukovoditi očevidom. Policijski službenici obavit će očevid i druge potrebne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

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