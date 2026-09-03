Poznato televizijsko lice novi je glasnogovornik SDP-a

Da je na novoj poziciji, novinar Andrej Dimitrijević , objavio je na svom LinkedIn profilu, a naveo je i da je na toj poziciji od rujna ove godine, piše Index .

Nakon što su raskinuli suradnju s prethodnim glasnogovornikom, novinarem Adrianom de Vrgnom , u SDP-u su odlučili angažirati još jedno dobro poznato televizijsko lice.

Dimitrijević je do sad radio na N1 televiziji, a u svom životopisu navodi i kako je radio na HRT-u te RTL-u.

Inače, Andrej Dimitrijević završio je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a od 2008. godine radi kao novinar. Karijeru je započeo na HRT-u, da bi u listopadu 2010. prešao na RTL. Tamo je ostao do 2019. godine kad prelazi na Telegram.hr.

Za svoj je rad 2020. godine nagrađen dvjema nagradama Hrvatskog novinarskog društva - za serijal istraživačkih tekstova o imovini ministara Lovre Kuščevića i Milana Kujundžića. Dvije godine kasnije nagrađen je nagradom HND-a za najbolji novinarski rad o zaštiti prirode i okoliša za tekstove o nepropisnom odlaganju otpada u blizini Samobora.

Iz Telegrama odlazi na Faktograf 2024. godine, gdje je bio do prelaska na N1 televiziju.