policija na terenu

Misterij kod Petrinje: Gorjela dvorišna zgrada, u blizini pronađeno tijelo muškarca

M. Šu.

04.09.2026 u 12:15

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL
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Sisačko-moslavačka policija potvrdila je da je u petak zaprimila dojavu o požaru na petrinjskom području. U blizini objekta zahvaćenog vatrom pronađeno je tijelo muškarca

Požar je izbio na dvorišnoj zgradi na petrinjskom području, potvrdili su iz policije za 24sata.

Izbio je požar na dvorišnoj zgradi, a u blizini je pronađen leš muškarca’, naveli su iz policije.

Na mjestu događaja slijedi očevid kojim bi se trebale utvrditi okolnosti izbijanja požara, kao i uzrok smrti pronađenog muškarca.Više informacija očekuje se nakon završetka policijskog očevida.

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Misterij kod Petrinje: Gorjela dvorišna zgrada, u blizini pronađeno tijelo muškarca

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