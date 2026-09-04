Misterij kod Petrinje: Gorjela dvorišna zgrada, u blizini pronađeno tijelo muškarca

Požar je izbio na dvorišnoj zgradi na petrinjskom području, potvrdili su iz policije za 24sata.

‘Izbio je požar na dvorišnoj zgradi, a u blizini je pronađen leš muškarca’, naveli su iz policije.

Na mjestu događaja slijedi očevid kojim bi se trebale utvrditi okolnosti izbijanja požara, kao i uzrok smrti pronađenog muškarca.Više informacija očekuje se nakon završetka policijskog očevida.