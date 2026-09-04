Misterij kod Petrinje: Gorjela dvorišna zgrada, u blizini pronađeno tijelo muškarca

Sisačko-moslavačka policija potvrdila je da je u petak zaprimila dojavu o požaru na petrinjskom području. U blizini objekta zahvaćenog vatrom pronađeno je tijelo muškarca
Požar je izbio na dvorišnoj zgradi na petrinjskom području, potvrdili su iz policije za 24sata.
‘Izbio je požar na dvorišnoj zgradi, a u blizini je pronađen leš muškarca’, naveli su iz policije.
Na mjestu događaja slijedi očevid kojim bi se trebale utvrditi okolnosti izbijanja požara, kao i uzrok smrti pronađenog muškarca.Više informacija očekuje se nakon završetka policijskog očevida.