UGP poručio: 'Dosta je odluka bez poduzetnika – vrijeme je da zbijemo redove'

Ističu kako neće mirno promatrati kako Vlada nove troškove ponovno prebacuje na poduzetnike i obrtnike, ali i da najavljeno povećanje davanja za dio paušalnih obrtnika neće bitno napuniti državni proračun.

Međutim, upozoravaju da problem nije riješen jer se za obrtnike iznad tog praga i dalje predviđa značajno povećanje davanja, bez javno objavljenih analiza i bez uključivanja predstavnika poduzetnika u pripremu konačnog rješenja.

'Za državu je riječ o iznosu koji se u ukupnim prihodima gotovo neće osjetiti. Za obrtnika dodatnih 1.350 ili 3.000 eura godišnje može biti razlika između nastavka poslovanja i zatvaranja obrta', upozoravaju iz UGP.

Dodaju kako obrtnici iz svojih prihoda plaćaju materijal, najam, opremu, energente, doprinose, kredite i život svojih obitelji.

'Kada im država poveća davanja, ne uzima novac iz nekog zamišljenog viška, nego iz njihova privatnog džepa. Ako Vlada želi suzbiti prikriveno zapošljavanje, neka utvrdi konkretne zloupotrebe i kazni odgovorne', ističu iz UGP.

Napominju kako nije prihvatljivo kažnjavati cijelu skupinu obrtnika zato što država nije sposobna uvesti red u sustav koji sama vodi.

'Neprihvatljivo je da se zbog pojedinačnih zlouporaba mijenjaju pravila za desetke tisuća poštenih obrtnika koji uredno posluju i podmiruju svoje obveze', dodaju.

Stoga, UGP traži da se prije donošenja konačne odluke objave sve analize, procjena učinaka propisa, MSP test (ako je izrađen) te u postupak budu uključeni predstavnici obrtnika i poduzetnika.

'Ako Vlada nastavi ignorirati upozorenja i izostane stvaran dijalog, UGP će pokrenuti pripreme za prosvjed i pozvati poduzetnike, obrtnike, samozaposlene i njihove obitelji da jasno pokažu kako je granica prijeđena. Vlada bi, prije nego posegne dublje u džepove obrtnika, trebala početi ozbiljno kontrolirati vlastite rashode. Državni proračun raste brže od gospodarstva, administracija postaje sve skuplja, a račun se ponovno pokušava poslati onima koji stvaraju novu vrijednost', ističu iz UGP.

Vlada neka krene od sebe

Podsjećaju da je na potrebu za fiskalnom disciplinom upozorio je i MMF, koji Hrvatskoj preporučuje ograničavanje rasta plaća u javnom sektoru i socijalnih rashoda te smanjivanje proračunskog manjka.

'Umjesto da uvedu red u sustav koji sami vode, Vlada i ministarstva ponovno cijede poduzetnike i obrtnike koji se krvavo bore zaraditi za sebe, svoje obitelji, zaposlenike i državu. Nećemo dopustiti da nas dijele. Danas su na udaru obrtnici iznad 40.000 eura prihoda, a sutra će granicu spustiti i doći po sve ostale. To je kao da pustite lisicu u kokošinjac, a ona obeća da će pojesti samo kokoši na gornjoj prečki. Kada ogladni, pojest će sve. Za državni proračun ovo povećanje davanja gotovo je nevažno. Za obrtnike je pitanje opstanka. Kada nam povećavaju troškove, uzimaju novac za školovanje djece, hranu, kredite, plaće i nastavak poslovanja. Životi poduzetnika i obrtnika nisu dionice na burzi kojima Vlada može trgovati kako joj odgovara. Pozivamo sve poduzetnike i obrtnike da zbijemo redove. Bez obzira na djelatnost, veličinu ili visinu prihoda, ovo je zajednička borba', poručuju iz UGP.

Naglašavaju kako cijene i troškovi rastu, što dovodi sve više malih poduzetnika na rubu opstanka. Država mora rezati tamo gdje sustav doista ne funkcionira, a ne rezati granu na kojoj sama sjedi.

'Vrijeme je da poduzetnici i obrtnici zbiju redove i zajednički obrane pravo na dijalog prije donošenja odluka koje određuju njihovu budućnost', poručuju na kraju iz Udruge Glas poduzetnika.