Proizvodnja hrane u Hrvatskoj: 'Stvari nam izmiču kontroli'

Predsjednik HPK Željko Mihelić rekao je da je situacija u poljoprivrednim sektorima vrlo loša, pa čak i alarmantna, naročito u stočarstvu i povrtlarstvu.

'Pokušavamo iznaći neka rješenja za čisti opstanak hrvatske poljoprivrede i proizvodnje hrane u Hrvatskoj, ali nam stvari polako izmiču kontroli. Samodostatnost domaće proizvodnje je sve manja. Afrička svinjska kuga je eskalirala i jedva da je držimo pod kontrolom, a u zadnje vrijeme pojavila se i kuga malih preživača kod ovaca, što je još jedan veliki problem pogotovo za centralni dio Hrvatske', rekao je Mihelić.

Upozorio je i na enorman uvoz povrća iz trećih zemalja, što dovodi do toga da se domaća proizvodnja više ne isplati.

Kazao je i da hrvatski poljoprivrednici ni na koji način ne utječu na cijene poljoprivrednih proizvoda, već da na te cijene već odavno utječe trgovački lobi i trgovački centri.

Govoreći o kugi malih preživača, član HPK Rodoljub Džakula rekao je da je ta bolest stigla i u Hrvatsku i od nje prvenstveno obolijevaju ovce i koze.

'To je bolest koju stvarno nismo trebali imati, ovdje se radi samo o ljudskom faktoru, ljudskom nemaru', smatra Džakula.

Križanić: U svinjogojstvu nikad gore

Stanje u svinjogojskom sektoru te širenje bolesti afričke svinjske kuge komentirao je član Upravnog odbora HPK Josip Križanić, istaknuvši da stanje u svinjogojstvu nikada nije bilo toliko loše.

'Ovo je najveća kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina, od osnutka države', rekao je Križanić naglasivši da se uzgajivači bore na dva fronta - prvi je afrička svinjska kuga koja je u trećem ili četvrtom valu, a drugi vrlo niska cijena svinja već godinu dana.

Vezano uz svinjsku kugu, naveo je da se epidemija širi kroz tri, četiri županije, a izuzetno je eskalirala u Osječko-baranjskoj.

'Imamo 100 pozitivnih domaćinstava koliko nema cijeli EU zajedno', rekao je Križanić, dodavši da postoje tisuće zakonskim odredbama nesukladnih domaćinstava.

Po njemu, rezervoar virusa su divlje svinje.

'U ime poljoprivredne komore tražimo da se u svim slavonskim županijama te svinje eliminiraju na nulu, uključujući i dvije županije koje gravitiraju slavonskim županijama, a u svim ostalim županijama da se divlja svinja svede na 10 posto', rekao je Križanić.

Tvrdi da virus dolazi iz lovišta i da ga u gazdinstva donose lovci.

Što se tiče cijene svinja, kaže da su 30 posto niže nego lani, a cijene odojaka i 40 posto, što proizvođače dovodi do potpune nerentabilnosti poslovanja.

Nestašica plavog dizela?

Član Odbora za ratarstvo HPK Ivan Valentić rekao je da je žetva prošla relativno dobro, da su prinosi dobri, no i da je niska cijena pšenice kamen spoticanja već nekoliko godina.

Ukazao je i na problem cijene i nestašice plavog dizela. Mjeru da poljoprivrednici mogu kupiti samo 300 litara tog goriva nazvao je nedostatnom, budući da veći strojevi imaju spremnike i do 500 litara.

Rješenje vidi u tome da se plavi dizel ukine.

'Dajte nam eurodizel, dajte nam subvenciju na taj eurodizel i do ovakvih situacija više neće dolaziti', predlaže.

'Manji poljoprivrednici već najavljuju gašenje OPG-ova, jer s ovim cijenama i sa ovakvim nastavcima provođenja tržišne politike nećemo moći opstati', tvrdi Valentić.