Ugostitelji dali otkaz ljudima i sad pitaju ministra mogu li uzeti mjeru minimalca. Odgovor ne zna, ali zna da turizam klizi u crveno

Ministar turizma Gari Cappelli kazao je da se u Europi se predviđa pad prometa u turizmu za 540 milijardi dolara

'Jasno je u kojem smjeru ovo ide. Današnji paket je velika stvar jer ova kriza će zahvatiti praktički cijeli sektor turizma. U sljedećih mjesec dana ulazimo u crveno. Prvi kvartal je nama pet posto, a sad smo već na 10 posto otkaza. S 90.000 zaposlenih smo došli na 81.000.

Zove me puno ugostitelja da je dalo otkaz ljudima, a sada su vidjeli ovu mjeru od 4.000 kuna pa pitaju mogu li zaposlene uzeti natrag. Nisam im danas znao odgovoriti na to pitanje, ali u svakom slučaju dobra je mjera jer vidimo reakciju, prepoznali su da je to dobra mjera. Sačuvat ćemo gro radne snage mjerama", rekao je Cappelli.

Kaže da je, s obzirom na tijek događaja, teško prognozirati kada bi se moglo nešto aktivirati.