studenti ispred sns-a

CRTA poručila Vučiću: Da rezultati ankete nisu točni, ti bi odavno raspisao izbore

V. B./Hina

16.07.2026 u 19:55

Studenti u Srbiji
Studenti u Srbiji Izvor: Pixsell / Autor: F.S./ATAImages/PIXSELL
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Srbijanska nevladina organizacija CRTA koja stoji iza ankete po kojoj bi studentska lista imala veću podršku na izborima od vladajućeg SNS-a, a koju je Aleksandar Vučić nazvao propagandom, poručila je u četvrtak da bi srbijanski predsjednik odavno raspisao izbore da ti rezultati nisu točni

Prema tom istraživanju javnog mnijenja, među opredijeljenim biračima u ovom trenutku bi za studentsku listu glasalo 44,9 posto građana, dok bi Srpska napredna stranka (SNS) dobila 35,7 posto, a najveći koalicijski partner naprednjaka - Socijalistička partija Srbije (SPS) 3,8 odsto.

Licem u lice

Istraživanje objavljeno 15. srpnja proveli su od 10. do 24. lipnja nevladina organizacija Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Democracy Action Lab Sveučilišta Stanford metodom "licem u lice" na reprezentativnom uzorku od 2324 punoljetnih građana Srbije.

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Na Vučićeve izjave beogradskim novinarima tijekom posjeta Kijevu u srijedu, u četvrtak je uzvratio politolog i direktor istraživanja u organizaciji CRTA Vojislav Mihajlović, rekavši kako srbijanski predsjednik "voli čitati istraživanja, ali se on ne bavi tim poslom".

"Da naši podaci nisu točni i da su stvari zaista obrnute, mi bismo odavno imali prijevremene parlamentarne izbore, jer znamo praksu u posljednjih 10 godina, da smo izbore imali na godinu-dvije", istaknuo je Mihajlović za TV N1.

Naglasio je da je istraživanje "provedeno po najvišim svjetskim standardima" i da je "uzorak dvostruko veći od prosječnih istraživanja koja se mogu vidjeti u Srbiji", a kontrola uzorka na visokoj razini.

"Mi smo vrlo sigurni u naše podatke", poručio je Mihajlović, istaknuvši da je primjedbe "nestručnih i nenadležnih bespredmetno dalje komentirati".

Vučić, mjesecima suočen sa zahtjevima za prijevremene izbore s masovnih protuvladinih prosvjeda koje predvodi studentski pokret, osporio je rezultate istraživanja i nazvao ih propagandom.

"Oni (CRTA) pokušavaju podići optimizam kod onih koji bi rušili vlast na ulici", rekao je Vučić, reagirajući na podatke iz istraživanja, te ustvrdio da je CRTA postupila "neprofesionalno, neozbiljno i propagandistički", te da "nisu objektivni promatrači, već propagiraju nasilje i loše vrijednosti".

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