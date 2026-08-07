Ukrajinci sustavno gađaju Rusiju tamo gdje najviše boli: Ovo bi moglo promijeniti rat

Ukrajinski dronovi opet su napali najveći logistički kompleks Wildberriesa u ruskom Jekaterinburgu, u Sverdlovskoj oblasti, nakon čega je u objektu izbio veliki požar. To je samo jedan u nizu napada na skladišta Wildberriesa diljem Rusije i na okupiranom Krimu. Od sredine srpnja pogođeno ih je više od 15

'Ruski Amazon' je kompleks površine veće od 158.000 četvornih metara glavno je logističko središte Wildberriesa na Uralu. Iz njega se skladišti i distribuira roba za nekoliko ruskih regija, a nalazi se približno 2000 kilometara od ukrajinske granice. Najveća ruska platforma za internetsku trgovinu, posljednjih se tjedana našao pod žestokim pritiskom ukrajinskih napada. Dronovi FP-1 u noći na 5. kolovoza zapalili su sortirni centar Wildberriesa u Aleksinu, u Tulskoj oblasti. Kompleks površine oko 190.000 četvornih metara tako se pridružio sve duljem popisu objekata najvećeg ruskog internetskog trgovca koji su uništeni ili oštećeni, piše POLITICO. Kampanja protiv kompanije počela je 18. srpnja. U samo tri tjedna napadi su se proširili od Moskovske oblasti do Krima, Urala i područja uz Volgu.

In Russia's Ekaterinburg, drones have just attacked the largest Wildberries logistics complex in the Sverdlovsk region. A large-scale fire broke out at the facility after the attack.



The complex, with an area of over 158,000 square meters, is Wildberries' main logistics hub in… pic.twitter.com/p8Q6sunLnF — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) August 7, 2026

Procjene razmjera štete razlikuju se. Viši analitičar Data Insighta Sergej Semko rekao je za rusko izdanje Forbesa da su do 2. kolovoza napadnuti objekti ukupne površine između 1,21 i 1,47 milijuna četvornih metara, od ukupno 5,2 milijuna četvornih metara Wildberriesove logističke mreže, prenosi The New Voice of Ukraine. Prema njegovoj procjeni, oštećeno je između 893.000 i 1,154 milijuna četvornih metara, odnosno od 17,2 do 22,2 posto ukupnog logističkog kapaciteta kompanije. Ukrajinski službeni izvori računaju samo 25 ključnih logističkih središta Wildberriesa. Prema njihovim podacima, izgorjeli su objekti koji čine 62,1 posto njihove ukupne površine, dodatnih 24,5 posto je pogođeno, dok je neoštećeno ostalo tek 13,4 posto.

В Екатеринбурге горит склад двойного назначения военторга Wildberries после атаки дронов.



Видеоотчёт. pic.twitter.com/FyjZWLLyaZ — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) August 7, 2026

Data Insight procijenio je da su prodavači do 2. kolovoza izgubili između 215 i 280 milijardi rubalja, odnosno između 2,8 i 3,6 milijardi dolara. Obnova objekata mogla bi stajati dodatnih 800 milijuna do milijardu dolara. U te iznose nisu uključeni napadi izvedeni od 3. do 5. kolovoza. Zelenski: Rusi koriste Wildberries za rat Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da njegova zemlja redovito napada objekte te kompanije jer ih Rusija, prema ukrajinskim tvrdnjama, koristi ‘za olakšavanje isporuke sankcioniranih komponenti za proizvodnju dronova’. Wildberries se ranije oglašavao sloganom ‘sve za SVO’, koristeći rusku kraticu za ‘specijalnu vojnu operaciju’, kako Moskva službeno naziva invaziju na Ukrajinu. Kompanija je slogan uklonila nakon prvih napada. No ukrajinski napadi imaju i znatno širu ekonomsku dimenziju. Wildberries nije samo internetska trgovina. Prema procjenama Data Insighta, preko njegove platforme prolazi čak 52 posto svih internetskih narudžbi u Rusiji, a o njoj ovisi između 500.000 i 800.000 prodavača. Ta golema mreža malih poduzetnika, koja čini važan dio ruske ekonomije, sada se suočava s rizikom od ozbiljnih gubitaka, a dio njih i od bankrota.

Kako je Wildberries postao poslovni imperij ‘Od svih velikih poslova u Rusiji, maloprodaja je zapravo bila jedini sektor koji elita prije rata nije podijelila’, rekao je za NV ruski novinar Lev Kadik, dugogodišnji suradnik Kommersanta. ‘Drvo, plin, metali i nafta odavno su bili podijeljeni, ali maloprodaju su izbjegavali. Marže su bile male, a posao je zahtijevao mnogo radne snage.’ Wildberriesov poslovni model to je promijenio. Stotine tisuća privatnih trgovaca počele su puniti virtualne police tog ‘supermarketa za cijelu zemlju’, nudeći jeftinu kinesku robu i stanovnicima gradova bez velikih trgovačkih centara. Promet je sa 118,7 milijardi rubalja 2018. narastao na 6,1 bilijun rubalja, odnosno oko 78 milijardi dolara, u 2025. godini. Potonji podatak odnosi se na objedinjenu grupu RWB, u čijem je vlasništvu platforma. Ogroman novac privukao je, kako kaže Kadik, ‘ozbiljne ljude’. Prilika se otvorila tijekom razvoda osnivača Wildberriesa Tatjane Kim i Vladislava Bakalčuka, koje je Forbes 2021. proglasio najbogatijom obitelji u Rusiji, procijenivši njihovo bogatstvo na 13,1 milijardu dolara. Bakalčuk je nakon razlaza zaštitu potražio kod čečenskog čelnika Ramzana Kadirova i optužio bivšu suprugu da provodi neprijateljsko preuzimanje kompanije. Kim je u međuvremenu počela spajati Wildberries s Russ Groupom, najvećom ruskom kompanijom za vanjsko oglašavanje, u vlasništvu braće Roberta i Levana Mirzojana. Wildberries je dobio 65 posto udjela u novoj kompaniji RWB, a Russ ostatak. Ruski izvori kao stvarnog korisnika Russ Groupa navode dagestanskog senatora Sulejmana Kerimova, jednog od najuspješnijih ruskih milijardera i zakletog neprijatelja Ramzana Kadirova. Borba za kontrolu nad Wildberriesom kulminirala je u rujnu 2024. pucnjavom ispred moskovskog sjedišta kompanije, u kojoj su poginula dvojica zaštitara. Stotine tisuća prodavača mogle bi osjetiti posljedice Ukrajinski napadi na Wildberries mogli bi rusku logistiku gurnuti prema problemima nalik ‘benzinskoj krizi’ izazvanoj napadima na rafinerije. Chris Weafer iz Macro-Advisoryja, britanski stručnjak za rusko gospodarstvo, smatra da će čisti makroekonomski učinak ostati relativno malen sve dok kompanija uspijeva preusmjeravati pošiljke kroz svoju mrežu. No posljedice napada tu ne završavaju. Oleksandr Koliandr iz Centra za analizu europske politike procjenjuje da tisuće prodavača na Wildberriesu neće moći plaćati poreze, kredite i najamnine jer su distribucijski centri u kojima se nalazila njihova roba uništeni. Banke i ruski državni proračun zbog toga bi mogli pretrpjeti gubitke od više desetaka milijardi rubalja.

💥💥 Eindeutiges Video von zwei UA 🇺🇦 Strike UAV Einschlägen kurz hintereinander im Wildberries in Yekaterinburg, RU 🇷🇺! 🔥 pic.twitter.com/kG9HslSh0r — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) August 7, 2026