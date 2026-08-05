RASTUĆA PRIJETNJA

Ukrajina evakuira djecu i mlade iz Krematorska, posljednjeg uporišta u Donjeckoj regiji

B. S. / Hina

05.08.2026 u 21:39

U srpnju su djeca i mladež evakuirana i iz Slovjanska
U srpnju su djeca i mladež evakuirana i iz Slovjanska Izvor: EPA / Autor: Maria Senovilla
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Zbog rastuće prijetnje ruskih napada, provodi se evakuacija 525 djece i mladih u i oko grada Kramatorska na istoku Ukrajine, blizu crte bojišnice.

"Sigurnosna situacija se pogoršava, stoga je neprihvatljivo izlagati djecu stalnoj prijetnji ruskih napada", rekao je Vadim Filaškin, vojni guverner Donjecke regije. Opisao je to kao tešku, ali nužnu odluku.

Provodi se evakuacija 59 maloljetnika iz sela Krasnotorka, 140 iz sela Bilenke i 326 iz Kramatorska. Djeca su iz 424 obitelji.

Područje oko Slovjanska i Kramatorska posljednje je veće uporište koje ukrajinske trupe drže pod svojom kontrolom u Donjeckoj regiji.

Rusija, koja ratuje u Ukrajini više od četiri godine, zahtijeva potpuno povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecke regije kao preduvjet za mirovne pregovore. Kramatorsk je udaljen manje od 15 kilometara od crte bojišnice.

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