Udruga posvojitelja odgovorila Vučemilović i Ilčiću: Vi štetite našoj djeci i udarate ispod pojasa

Udruga za potporu međunarodnom posvajanju oglasila se priopćenjem zbog, kako navode, medijskih istupa i neutemeljenih izjava predsjednice saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport Vesne Vučemilović i hrvatskog eurozastupnika Ladislava Ilčića

Saborska zastupnica Hrvatskih suverenista po tko zna koji put iznosi maliciozne i manipulativne tvrdnje, a posebno štetnim i zapanjujućim smatramo to što je zastupnica ujedno i predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport, dakle netko tko bi trebao štititi našu djecu i nas roditelje, te to što su njezine izjave vođene navodnom zaštitom interesa naše posvojene malodobne djece iz DR Konga.



Apsolutno je deplasirano i potpuno promašeno u jednom demokratskom društvu baviti se “matematičkim prebrojavanjem“ ikoga, a kamoli djece na način na koji to gđa Vesna Vučemilovid čini. U nedavnoj prošlosti, to se radilo od strane onih s fašističkim, nacističkim i rasističkim namjerama. Izrazito zabrinjava kada se “matematičko prebrojavanje“ odnosi samo na jednu skupinu, dakle samo na djecu posvojenu iz DR Konga. Jer posve je očito – riječ je o manipulaciji i diskriminaciji koja ima za cilj kršenjem prava djece dodi do određenih političkih ciljeva.



Postavljamo pitanje zašto u “matematički izračun“ nisu ušla sva posvojena djeca iz RH ili sva međunarodna posvojenja? Nadalje, kada se predsjednica Odbora već upustila u “prebrojavanje“, onda je podsjedamo da su sva naša djeca uredno upisana u matične urede, u RH imaju prijavljena prebivališta i OIB, pa je vrlo jednostavnom “matematičkom metodom“ mogude utvrditi koliko ih ima. Premda, ponavljamo, ovdje je riječ o očitoj diskriminaciji, a ne o zaštiti interesa naše djece jer se tom zaštitim bavimo mi roditelji.



Žestoko se protivimo njezinoj retorici i „zahvaljujemo“ na takvim “dobrim namjerama“. Retorika gđe Vučemilović od početka „afere Zambija“ jako je zločesta i njezini su istupi, što potvrđuje i njezina konferencija za medije, zapravo motivirani skupljanjem jeftinih političkih bodova za političku opciju kojoj pripada. To se posebno vidi iz napada na sve one političke opcije koje se doista trude zaštititi interese naše djece pa tako i na samu Vladu, odnosno predsjednika Vlade gosp. Andreja Plenkovida i njegova dva ministra. Nažalost, gđa Vučemilović “preko naših leđa” vodi borbu sa svojim političkim protivnicima, ni malo ne maredi za nas roditelje/posvojitelje i za ono najvažnije – za našu djecu.



Važno je naglasiti da je opetovano traženje “revizije“ posvojenja iz DR Konga pravno nedopustivo jer je riječ o ved pravno stečenim pravima naše djece, državljana Republike Hrvatske. Naša djeca nisu brojevi, oni imaju svoja imena i prezimena i punopravni su državljani Republike Hrvatske.



Vezano za navode gđe Vučemilović da ne postoji dokaz da su djeca stigmatizirana, molimo je da prestane s takvom retorikom te da stupi u kontakt s pravobraniteljicom za djecu kojoj je velik broj roditelja uputio apel upravo na tu temu i opisao konkretne primjere diskriminacije i stigmatizacije naše djece.



Smatramo da gđa. Vučemilović šteti djeci - sada našoj, a sutra nekoj drugoj djeci u RH - te da nije kao takva sposobna obnašati funkciju predsjednice Saborskog odobora za obitelj, mlade i sport.



Ovim se priopćenjem referiramo i na gostovanje hrvatskog zastupnika u Europskom parlamentu Ladislava Ilčića u Novom danu N1 Televizije (dana 16.2.2023 godine), o čemu svjedoči i tekst objavljen na portalu N1 i naslovljen “Ilčid: Puno djece ima u prostituciji, a mogu ih i ubiti radi trgovine organima”.



Težinu riječima gospodina llčića daje njegova funkcija hrvatskog zastupnika u EU parlamentu pa je tim gore što su njegove izjave vrlo zlonamjerne i što njima namjerno u javnosti podmede tezu da su naša posvojena djeca kupljena putem nekih posrednika. Izjavom da puno djece završi u dječjoj prostituciji i pornografiji, a da ih se zna i ubiti radi trgovine organima, namjerno i svjesno u javnosti želi postidi efekt jeze i straha, tako da svaki gledatelj i čitatelj čim pogleda nas i našu djecu u šetnji, školi ili bilo kojem drugom javnom prostoru, odmah pomisli na užase opisane u tekstu. To mu je očito bio i cilj, baš kao i to da kod nas roditelja stvori jak osjedaj straha i nesigurnosti jer ved dva mjeseca se mediji i društvene mreže “oštre” i „hvataju“ upravo na ovakav način komunikacije. Sportskim rječnikom rečeno, udarci europskog zastupnika Ilčida duboko ispod pojasa, opet, naravno, pod “krinkom“ brige za djecu. Našu djecu!



Na kraju želimo naglasiti da na prvom mjestu moraju biti – djeca. A istupima političara kojima se podgrijavaju najniže strasti treba stati na kraj. Uostalom, ved smo tjednima, i mi i naša djeca, izloženi medijskom linču na društvenim mrežama i u medijskom prostoru. Mnogi u Lijepoj našoj prekršili su Akcijski plan protiv rasizma, Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje RH, Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027., EU povelju o ljudskim pravima, UN-ovu deklaraciju o ljudskim pravima te razne druge međunarodne povelje o zaštiti djece.



Stoga, mi roditelji, dajemo javnu podršku premijeru RH gosp. Andreju Plenkoviću i Vladi RH, kao i svim političkim opcijama koje ne dozvoljavaju niti potiču ovakvu retoriku, a gosp. Ilčidu i njegovim istomišljenicima poručujemo da se na ovakav način prestanu “brinuti“ o našoj djeci.', napisali su u priopćenju iz udruge u osnivanju INTERNATIONAL ADOPTION Hrvatska Udruga za potporu međunarodnom posvajanju.