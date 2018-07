Udruga Franak preporučila članovima: Tužite banke

Čelnici Udruge Franak preporučili su u petak svojim članovima i svima drugima koji su oštećeni kreditima u švicarskim francima pokretanje privatnih tužbi protiv banaka, koje bi po njihovoj procjeni u tim postupcima mogle izgubiti od 10 do 15 milijardi kuna, no očekuju i da bi moglo doći do nagodbe s bankama

Konferencija je organizirana u povodu pravomoćne presude Visokoga trgovačkog suda u kolektivnom sudskom procesu protiv osam banaka, kojom je potvrđeno da je svih osam tuženih banaka ugovaralo nepoštene i zbog toga ništetne odnosno nevažeće ugovorne odredbe o valutnoj klauzuli u švicarskim francima (CHF) i promjeni kamatne stope odlukom banke. Jedan od koordinatora udruge Denis Smajo rekao je da je pravosuđe položilo najviši ispit, iako je sve "malo potrajalo".

"Za udrugu koja ima 30.000 članova to je velika stvar. Pobijedili smo valutnu klauzulu, pobijedili smo kamatnu stopu, bit će još nekih pravnih nedoumica, ali i to ćemo izgurati do kraja", kazao je Smajo. Dodao je kako postoji mogućnost žalbi banaka, no da je to praktički već ranije riješeno pred Ustavnim sudom, Vrhovnim sudom i Sudom EU, koji je u potpunosti stao na stranu klijenata, odnosno potrošača.