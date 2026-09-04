U Zagrebu se možete besplatno testirati na HIV i druge spolno prenosive infekcije

Savjetovanje i testiranje dostupni su na dvije lokacije - u CheckPoint centru Zagreb u Domagojevoj 10 te u Centru za zdravlje mladih Grada Zagreba u Heinzelovoj 62a. Usluge su povjerljive, a građani ondje mogu dobiti stručne informacije o spolnom zdravlju, procjeni rizika nakon spolnog odnosa, mogućnostima testiranja te postupanju u slučaju sumnje na spolno prenosivu infekciju.

HUHIV upozorava da o spolnom zdravlju još uvijek nije jednostavno razgovarati jer pitanja o mogućoj zarazi, testiranju i zaštiti često prate nelagoda i strah od stigmatizacije.