U Zagrebu se možete besplatno testirati na HIV i druge spolno prenosive infekcije

Građani se u Zagrebu mogu besplatno i bez uputnice savjetovati i testirati na HIV i druge spolno prenosive infekcije, istaknula je u petak Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV) u povodu Svjetskog dana spolnog zdravlja
Savjetovanje i testiranje dostupni su na dvije lokacije - u CheckPoint centru Zagreb u Domagojevoj 10 te u Centru za zdravlje mladih Grada Zagreba u Heinzelovoj 62a. Usluge su povjerljive, a građani ondje mogu dobiti stručne informacije o spolnom zdravlju, procjeni rizika nakon spolnog odnosa, mogućnostima testiranja te postupanju u slučaju sumnje na spolno prenosivu infekciju.
HUHIV upozorava da o spolnom zdravlju još uvijek nije jednostavno razgovarati jer pitanja o mogućoj zarazi, testiranju i zaštiti često prate nelagoda i strah od stigmatizacije.
Predsjednik HUHIV-a Tomislav Beganović istaknuo je kako je važno da osobe s pitanjima ili nedoumicama o spolnom zdravlju znaju gdje mogu dobiti provjerene informacije, savjet i stručnu pomoć. Briga o spolnom zdravlju, poručio je, uključuje pristup točnim i razumljivim informacijama, ali i mogućnost savjetovanja i testiranja bez srama, stigme i osuđivanja.
HUHIV kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na povećanje zdravstvene pismenosti i dostupnost provjerenih informacija o spolnom zdravlju. Informacije o spolno prenosivim infekcijama, prevenciji i testiranju dostupne su i putem aplikacije Spolno zdravlje te zdravstvenog portala Volim zdravlje.
Svjetski dan spolnog zdravlja obilježava se svake godine 4. rujna na inicijativu Svjetskog udruženja za seksualno zdravlje (WAS), globalne organizacije koja promiče dobre prakse u području spolnog zdravlja.