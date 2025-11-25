Posljedice Trumpove politike: Zbog ukidanja financiranja raste broj preminulih od AIDS-a

U njemu se kaže i da su UNAIDS-ovi partneri prijavili više smrtnih slučajeva pojedinaca koji žive s HIV-om s obzirom na to da su zatvorene lokalne klinike i pristup pacijenata liječenju, premda broj dodatnih smrtnih slučajeva još nije u potpunosti poznat jer još traje prikupljanje podataka.

"Konstantno i nedostatno financiranje, kao i opasni rizici s kojima su globalno suočeni oni koji vode brigu o borbi protiv HIV-a, ima duboke i trajne posljedice na zdravlje i dobrobit milijuna ljudi u svijetu", stoji u izvještaju UNAIDS-a.

Globalni odgovor borbi s AIDS-om ušao je u "krizni način rada" kad je najveći donator, SAD, koji je pridonosio sa 75 posto međunarodnih financijskih sredstava za borbu protiv HIV-a, privremeno obustavio financiranje ranije ove godine, objavio je UNAIDS.

I ostale su zemlje donatorice ove godine znatno smanjile programe strane pomoći, a među njima su i europske zemlje koje je Trump pritisnuo da umjesto za borbu protiv te bolesti izdvajaju veća sredstva za obranu.

Premda su neki programi borbe protiv HIV-a nakon toga nastavljeni zahvaljujući sredstvima iz američkog programa poznatog kao PEPFAR, predsjednikova hitnog plana za pomoć oboljelima od AIDS-a, ukupno financiranje i dalje se smanjuje, ugrožavajući ciljeve za 2030. godinu, a to je iskorjenjenje AIDS-a kao velike prijetnje javnome zdravlju, objavio je UNAIDS.

UN-ova agencija je izvijestila da danas s HIV-om živi 40,8 milijuna ljudi, a u 2024. je prijavljeno 1,3 milijuna novih slučajeva zaraze.

Bijela kuća nije zasad odgovorila na zahtjev za komentar o izvješću UNAIDS-a.