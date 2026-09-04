Dabro traži zabranu uvoza smeća: 'Gospić je prehlada, Jakuševac atomska bomba'

„ Hrvatski sabor mora odmah donijeti Zakon o zabrani uvoza smeća u Hrvatsku, a izuzeti međunarodne obveze kao što je nuklearni otpad iz nuklearke Krško, o čemu samo Hrvatski sabor može odlučivati primjenjujući preporuke znanosti”, apelirao je u priopćenju Dabro .

Danas je trenutak da umjesto stranačkog nadvikivanja Hrvatski sabor po najžurnijem postupku sazove i ovlasti skupinu vrhunskih, a nekompromitiranih stručnjaka multidisciplinarnog profila i sastava iz zemlje i svijeta koji bi autonomno dubinski analizirali državni poredak u kome se skrivaju uzroci Gospića, Jakuševca i bezbrojnih gomila otrova, od ustavno-zakonskih polazišta, preko preuzetih međunarodnih obveza do funkcionalnog ustroja institucija i njihove nadležnosti, uključivo s kaznenim politikama, poručuje.

Razotkrijmo i žestoko kaznimo uzročnike, daleko su opasniji od profitera koji su obavljali vidljive prljave poslove i to zahtijevam od svih koji istinski žele zaustaviti pretvaranje Hrvatske u europsku deponiju smeća, naglasio je.

Posebno ističe da u ovom slučaju pilatovski oprati ruke ne mogu ni razne ekološke udruge, jer se cijelo ovo zagađenje Hrvatske provodi i pod krinkom 'reciklaže', 'ekoloških biznisa' i 'zelene tranzicije', ocijenivši da su „'prodane duše' odlično raspoređene i kod crvenih i crnih i zelenih”.

Mišljenja je da je Gospić prehlada u odnosu na Jakuševac, koji je atomska bomba pod nacionalnom sigurnosti Hrvatske, kojoj ne treba obogaćeni uran i nuklearni fizičari nego je, kaže, „dovoljna mala teroristička grupa”.

Naša generacija ne smije pristajati biti odlagalište europskog smeća, poručio je Dabro.