FOTO U Zagrebu obilježena obljetnica Kristalne noći: 'Povijest se može ponoviti'

Kako je dodao, kroz propagandu Židovi su predstavljeni kao velika prijetnja njemačkom narodu i sustavno je građena mržnja prema bespomoćnoj manjini.

Taj događaj označava prijelaz iz sustavne diskriminacije u otvoreno fizičko nasilje i početak Holokausta , naglasio je predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić.

Oskvrnuta su mnoga groblja, a spaljeno ili oštećeno više od 1.500 sinagoga . Ubijeno je više od 90 ljudi, a oko 20.000 do 30.000 Židova uhićeno je i odvedeno u koncentracijske logore Dachau i druge. Židovskoj zajednici nametnuta je "kolektivna kazna" od milijarde maraka (oko šest milijardi eura) za nastalu štetu.

Uništeno je i opljačkano više od 7.500 židovskih trgovina i po tom razbijenom staklu noć je dobila naziv - kristalna.

Podsjetio je da je povod Kristalnoj noć i bio ubojstvo njemačkog diplomata Ernsta vom Ratha u Parizu koje je počinio Herschel Grynszpan jer su njegovi roditelji prognani u Poljsku gdje ih nisu htjeli primiti. Nacistička je vlast na čelu s Josephom Goebbelsom iskoristila taj događaj i prikazala ga kao "spontani bijes" naroda protiv Židova, iako su napade organizirali i vodili pripadnici SA, SS-a, Hitlerove mladeži i lokalnih struktura.

"To je nešto što ne smijemo zaboraviti, jer se povijest može ponoviti", upozorio je Pusić te dodao da su toga svjesni večeras okupljeni na zagrebačkom Glavnom kolodvoru odakle su mnogi Židovi, Srbi i Romi odvezeni u logore iz kojih se ogromna većina nikada nije vratila.

No, naglasio je, događaji u Splitu pokazali su da mnogi ljudi nisu svjesni kako lako se tolerirana mržnja, a koji put i izgrađivana prema jednoj manjini, može vrlo lako usmjeriti na neku drugu.

Pusić je rekao da se treba suprotstaviti demonstraciji te mračne strane ljudske ličnosti, kada gomila može uzeti skupinu ljudi i na njima iskaliti unutarnje bjesove koji u čovjeku postoje. Jedan civiliziran i kulturan narod tada je, radi homogenizacije društva, usmjerio taj bijes na Židove. Danas s tim stradanjem imaju mnogo zajedničkog ljudi u Palestini, i ta pojava nije nestala nestankom nacizma i nešto je na što moramo uvijek upozoravati, kazao je.

Izaslanik zagrebačkog gradonačelnika Tomislav Medak rekao je da je u Kristalnoj noći 30.000 Židova internirano u koncentracijske logore Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen i da je to početak otvorenog nasilja, etničkog čišćenja i istrebljenja milijuna europskih Židova, ali i Roma, Slavena i protivnika nacističkog režima.

Podsjetio je da su u NDH 30. travnja 1941. po dolasku na vlast ustaškog režima doneseni rasni zakoni koji su rezultirali stradavanjima stotina tisuća Srba, Židova, Roma i antifašista.

Večeras, kazao je, odajemo počast progonjenima, deportiranima i ubijenima zbog njihove vjere, narodnosti, identiteta ili suprotstavljanja fašizmu. Njihovi životi nasilno su prekinuti, ali njihova prisutnost ostaje dio povijesti našeg grada, istaknuo je Medak te pozvao na borbu protiv mržnje i isključivosti u našem društvu.

Dramski umjetnik Vilim Matula govorio je o Dnevniku Anne Frank, židovske djevojčice koja se s roditeljima skrivala u skrovištu iznad očevog ureda i vodila dnevnik. Ana je umrla logoru, ali dnevnik je sačuvan i objavljen kao svjedočanstvo tog vremena.

Uz odavanje počasti kod spomenika žrtvama holokausta i ustaškog režima zapaljene su svijeće te položeno cvijeće i kamenčići.