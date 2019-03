'U Velikoj Britaniji vlada kaos, građani su bili prevareni i zavedeni'

Kada će i kako Velika Britanija izaći iz Europske unije - pitanje je na koje nitko zasad nema odgovor. Europska komisija poručuje da je spremna za sve opcije, britanski parlament ne želi razlaz bez sporazuma, ali ne onakvog kakav predlaže premijerka Theresa May

'Uoči referenduma o izlasku iz EU-a stanovnici Velike Britanije bili su izloženi neistinama i neprovjerenim informacijama. Pokazuje se da su bili na neki način zavedeni. Sadašnja premijerka Theresa May kada je preuzimala svoju funkciju unaprijed je rekla da ona nema namjeru se kasnije kandidirati na novim izborima. Već je tada bila svjesna da je tu kako bi riješila ovu zaista nemoguću situaciju u koju je Velika Britanija sama sebe dovela', kazala je Metelko-Zgombić.

Prof. dr. sc. Zoran Kurelić s Fakulteta političkih znanosti rekao je da je premijerka Theresa May u četvrtak, nakon dugo vremena, imala dobar dan jer je pobijedila glasovima opozicije.

' Glavna vijest je da je ona još uvijek u igri i da razmišlja o trećem pokušaju. Možda već u utorak ili srijedu bude novo glasovanje o njenom prijedlogu, odnosno sporazumu kojega je postigla s Europskom unijom, a sada ga treba prihvatiti parlament. Ako ne postoji većina za bilo kakvu pozitivnu odluku Velika Britanija će 29. ožujka biti izvan EU bez dogovora. Jedna varijanta je da oni u utorak ili srijedu u trećem glasovanju prihvate ono što predlaže sporazum Vlade, a druga varijanta je da zatraže odgađanje koje bi bilo dugotrajno. To je nešto što ne žele oni koji se zalažu za Brexit', smatraju da je to pretvaranje odgode iz dugotrajne u trajnu, rekao je Jović.

Prof. dr. sc. Dejan Jović s Fakulteta političkih znanosti slaže se da je današnji dan "uspjeh Therese May".

'Sva četiri predložena amandmana su pala. Potpuno je krahirao amandman za drugi referendum. Ono što mi je najzanimljivije je poraz inicijative Hilary Benna i to samo za dva glasa. Radi se o amandmanu gdje Benn predlaže da se od iduće srijede počnu diskutirati različite opcije izlaska iz EU-a. Naime, cijelo vrijeme premijerka May drži da je njen "deal" koji je postigla s EU-om jedini "deal" te je ucjenjivala time da ne postoji nikakva druga varijanta.

Na pitanje urednice i voditeljice Zrinke Grancarić može li EU pristati na dugu odgodu Brexita Jović je rekao da to ne bi bilo dobro za EU.

Istaknuo je da je francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio danas da se ne slaže s tim da se Velikoj Britaniji dade kratkoročna odgoda jer on ne vjeruje da bi se u kratko vrijeme mogao postići rezultat, ako Britanci u dvije godine nisu uspjeli reći što žele.

Picula je izjavio da je EU u protekle dvije godine pokazala pregovaračku umješnost u postizanju dogovora. 'Radi se o kompleksnom dokumentu koji pokriva sve relevantne sektor koje je trebalo dogovoriti. Europski pregovarač s Velikom Britanijom Michel Barnier postigao je dvostruki pregovarački uspjeh - ne samo kao pregovarač prema Londonu, nego i unutar same Europske unije', istaknuo je Picula.

'EU je sada ujedinjena. Jedan od razloga za to je upravo kriza oko Brexita. Ne treba zaboraviti da je Brexit rezultat pobjede britanskog suverenizma i nacionalizma. Došli smo u situaciju da je EU ujedinjena, a Velika Britanija razjedinjena. Ovo je veliki poraz suverenizma i nacionalizma i antieuropskog političkog stava. To je pobjeda koncepta Europe. Riskirati to s dugom odgodom je nešto što britanski suverenisti očekuju. Njima odgovara da se čitava stvar beskrajno oduži sve dok se EU ne olabavi i dok se ne pojave različite ideje, kazao je i naglasio da je od ključne važnosti za Europu da ostane ujedinjena u ovom pitanju kako bi obeshrabrila slične trendove u drugim državama.'

Metelko-Zgombić je kazala da je s europske strane jasno bilo rečeno da se može razmatrati prijedlog o produžetku roka za Brexit, ali samo ako on bude dobro obrazložen. Smatra da je produženje do kraja lipnja prekratko ako bi se u njega ušlo. Govoreći o predstojećim izborima za Europski parlament Picula je upitao može li slijed događaja dovesti do toga da Ujedinjena Kraljevina ima svoje zastupnike i u idućem sazivu EP-a.