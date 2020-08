Gdje su i što rade donedavni saborski zastupnici? Jovanović ima PTSP, Glasnović plan B, Miro Kovač tajnovit, a Bruna Esih?

Donedavni saborski zastupnici koji na nedavnim parlamentarnim izborima nisu osvojili još jedan mandat kuju planove za nastavak svoje karijere. Neki od njih poput SDP-ovog Željka Jovanovića još se nisu oporavili od rezultata izbora

'U SDP-u su se ovaj put liste sastavljale po nekim drugim, lošim kriterijima. I to su pokazali i naši izborni rezultati. Ali što mogu, život ide dalje. Stoga se ovih prvih mjesec dana od završetka mandata, odmaram od bilo kakve aktivnosti povezane s politikom i političarima. Što donosi budućnost? Političku mirovinu? Možda. Nisam još donio konačnu odluku. Inače, ja još ne ispunjavam uvjete za saborsku mirovinu jer nemam 55 godina. Napunit ću ih u studenom, a do tada ću imati sasvim dovoljno vremena razmotriti sve opcije i ponude te donijeti najbolju odluku za sebe i svoju obitelj. Bio sam 13 proteklih godina profesionalni političar, ali prije toga sam 17 godina radio u svojoj struci. Ja sam liječnik, magistar ekonomije, doktor biomedicinskih znanosti i sveučilišni profesor. Također, ovih 20-ak godina kao vanjski suradnik predavao sam na sveučilištima u Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Puli. U studentskim anketama moj rad je uvijek ocijenjen odličnim ocjenama, a i rad sa studentima me uvijek posebno veselio. Da zaključim, čeka me još najmanje 15-ak vrlo sadržajnih godina, a što će to točno biti još je prerano reći, kaže Jovanović, koji je i dalje potpredsjednik županijskog SDP-a i član Predsjedništva gradskog SDP-a u Rijeci.