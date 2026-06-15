U utorak se ponovno otvara podvožnjak kod Vjesnika

Djelatnici Grada Zagreba na teren dolaze oko ponoći kako bi započeli uklanjanje privremene prometne regulacije koja je na snazi posljednjih 12 dana. Radovi su potrajali osam dana dulje od prvotno planiranog zbog kvara bagera koji je sudjelovao u rušenju Vjesnikova nebodera, javio je RTL Danas.

Prema procjenama s gradilišta, uklanjanje signalizacije i priprema prometnice trajat će između dva i tri sata.

Prije ponovnog puštanja prometa, radnici s gradilišta uklonit će ostatke građevinskog materijala, a na teren dolaze i djelatnici Čistoće koji će dodatno očistiti prometnicu.