U unutrašnjosti se susnježica smrzava pri tlu, na Jadranu lokalni pljuskovi, pravi snijeg tek stiže

U unutrašnjosti Hrvatske bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a mjestimice i uz slabu oborinu na granici kiše i snijega, ponajprije na istoku, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za utorak

Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 na kopnu te od 8 do 13 stupnjeva Celzija na obali i otocima.

Puhat će slab, u Slavoniji do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu će umjerena do jaka bura slabjeti.

U srijedu će biti promjenljivo sa sunčanim razdobljima i malo hladnije. U prvom dijelu dana u središnjoj i osobito u istočnoj unutrašnjosti mjestimice oblačnije uz mogućnost za malo susnježice i snijega.

Poslijepodne i navečer na Jadranu će doći do postupnog naoblačenja s kišom. Vjetar na kopnu bit će slab, a na Jadranu će zapuhati jugo i jačati.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, duž obale od 2 do 7, a najviša dnevna od 3 do 7 na kopnu te od 8 do 12 °C na obali i otocima.