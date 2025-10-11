Put do primirja: Trump je učinio veliki korak, no je li to dovoljno?

Američki predsjednik Donald Trump nedvojbeno je ostvario diplomatsku pobjedu pomažući u postizanju primirja za Gazu, ali put do trajnog mira koji, kako kaže, želi za Bliski istok pun je zapreka

Tek treba vidjeti hoće li 79-godišnji Trump - koji baš nije poznat po pažnji prema detaljima - dugoročno posvetiti sukobu istu razinu energije, nakon što njegov pobjednički krug u regiji završi sljedeći tjedan.

„Svaki sporazum između Izraelaca i Palestinaca, a posebno onaj neizravno postignut između Izraela i Hamasa, izvanredno je postignuće“, rekao je za AFP Aaron David Miller, koji je radio za više američkih administracija obje stranke. „Trump je odlučio učiniti nešto što ni jedan američki predsjednik... bilo koje stranke nikada nije učinio, a to je izvršiti pritisak na izraelskog premijera u pitanju koje je taj premijer smatrao ključnim za svoju politiku“, rekao je Miller, viši suradnik u Carnegie Endowment for International Peace. No Miller, koji je godinama sudjelovao u bliskoistočnim mirovnim pregovorima, upozorio je na "svemir složenosti i detalja" koji tek treba razraditi u vezi s provedbom druge faze sporazuma.

Izraelska vojska izjavila je da su njezine trupe prekinule vatru u petak ujutro u Pojasu Gaze, u iščekivanju oslobađanja svih izraelskih talaca, živih i mrtvih, u sljedećih 72 sata, u skladu sa sporazumom koji je postigla s palestinskom oružanom skupinom Hamas. Trump je rekao da očekuje da će u nedjelju krenuti na Bliski istok, sa zaustavljanjima u Egiptu, gdje su se pregovori održali, i Izraelu. Umijeće dogovora S obzirom na to da ni jedan američki predsjednik u zadnjih 20 godina nije uspio riješiti krize između Izraela i Palestinaca, Trumpovo postignuće jest izvanredno. Ali republikanski predsjednik milijarder ima šire težnje - oživjeti Abrahamove sporazume postignute tijekom njegova prvog mandata u Bijeloj kući, prema kojima su Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein i Maroko ponudili Izraelu diplomatsko priznanje. Trump je vratio svojeg zeta Jareda Kushnera, jednog od arhitekata tih sporazuma, u administraciju kako bi surađivao s posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom na pregovorima o Gazi. Dužnosnici i promatrači vanjske politike slažu se da je Trump vješto koristio kombinaciju 'mrkve i batine' - javno i privatno, a posebno s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom - kako bi postigao dogovor. Također je iskoristio svoje snažne veze s arapskim i muslimanskim čelnicima, uključujući turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. No premda se čini da je prva faza sporazuma na dobrom putu, mnogo toga ostaje nedefinirano, uključujući kako - i hoće li - Hamas pristati na razoružanje nakon dvije godine razornog sukoba na palestinskom teritoriju, nakon napada na Izrael 7. listopada 2023. "Prekid vatre još nije trajni mir", rekao je u četvrtak francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot nakon sastanka s europskim i arapskim ministrima o tome kako pomoći Palestincima u postkonfliktnom razdoblju. Steven Cook, viši suradnik Vijeća za vanjske odnose, napisao je: "Hoće li ovo rezultirati završetkom rata ostaje otvoreno pitanje."