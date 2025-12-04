'Naš kolega se bori za život s posljedicama napada koji se nikada nije smio dogoditi'

"Kolega je, kako je potvrdio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, bio pri samom kraju smjene i obavljao svoju dužnost, štitio građane i javni red kada je brutalno napadnut oštrim predmetom. Taj događaj još jednom podsjeća koliko je policijski posao težak i opasan, ne samo u službi nego i izvan nje", navodi sindikat u priopćenju.

Poručuju kako nastavljaju snažno zagovarati sustavnu i učinkovitu zaštitu policijskih službenika jer današnji tragični događaj nije izolirani slučaj.