Prosvjed u Splitu: Uber jako srušio cijene, na rubu smo izdržljivosti!

Pojedinačno nisu željeli istupati u medije već su u ime svih obratili priopćenjem u kojem navode da prosvjeduju zbog stanje na taxi tržištu te kako se nadaju da će se riješiti problemi, a to su, kažu vozači Ubera, prije svega niske cijene.

"Hrvatska vlada i nadležno ministarstvo su prije osam godina dopustili Uberu dolazak na naše tržište, ali to nije napravljeno na uređen, već na polu legalan način. Dopustili su Uber aplikaciji da preuzme kompletno tržište, da upravlja i dampira cijene. U inflaciji koja nas je zatekla u posljednjih godinu dana gdje su sve cijene i troškovi života porasli za 40 do 50 posto Uber je u protekla dva tjedna smanjio cijene za 30 posto i doveo u neugodnu situaciju vozače do granica izdržljivosti", navode vozači Ubera.

Poručuju da prosvjedom žele skrenuti pažnju na probleme u kojima se trenutno nalaze.