U Splitu obilježen Dan državnosti BiH: Ona je domovina njenih naroda i građana

Predsjednik Sabora Bošnjačkih udruga u Hrvatskoj Kadro Kulašin rekao je kako je "na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a 25. studenoga 1943. godine u Mrkonjić Gradu, potvrđena državnost Bosne i Hercegovine i donesena ključna odluka da BiHi nije ni hrvatska, ni srpska, ni muslimanska, nego i hrvatska, i srpska, i muslimanska – zajednička domovina svih njenih naroda i građana".

Te povijesne riječi, dodao je Kulašin, nisu bile samo politička izjava, nego vizija države utemeljene na ravnopravnosti, zajedništvu i poštivanju različitosti. To su vrijednosti koje i danas predstavljaju putokaz za društvo koje težimo graditi – zemlju gdje svatko ima svoje mjesto, gdje se različitosti ne doživljavaju kao prijetnja, već kao bogatstvo, rekao je.