U Splitu obilježen Dan državnosti BiH: Ona je domovina njenih naroda i građana

U Domu Hrvatske vojske u Splitu je u subotu navečer, prigodnim druženjem, u organizaciji udruga bošnjačke nacionalne manjine obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine
Predsjednik Sabora Bošnjačkih udruga u Hrvatskoj Kadro Kulašin rekao je kako je "na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a 25. studenoga 1943. godine u Mrkonjić Gradu, potvrđena državnost Bosne i Hercegovine i donesena ključna odluka da BiHi nije ni hrvatska, ni srpska, ni muslimanska, nego i hrvatska, i srpska, i muslimanska – zajednička domovina svih njenih naroda i građana".
Te povijesne riječi, dodao je Kulašin, nisu bile samo politička izjava, nego vizija države utemeljene na ravnopravnosti, zajedništvu i poštivanju različitosti. To su vrijednosti koje i danas predstavljaju putokaz za društvo koje težimo graditi – zemlju gdje svatko ima svoje mjesto, gdje se različitosti ne doživljavaju kao prijetnja, već kao bogatstvo, rekao je.
"Na nama je da njegujemo vrijednosti koje su utisnute u temelje državnosti i da činimo sve kako bi Bosna i Hercegovina bila uspješna, stabilna i pravedna država svih njenih građana," napomenuo je. Osvrćući se na stanje u Hrvatskoj, Kulašin je istaknuo kako je bošnjačka nacionalna manjina konstruktivni dio društva.
"Želimo biti konstruktivni dio društva u Hrvatskoj," naglasio je.
Damir Gabrić, izaslanik splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, rekao je kako se u županiji njeguje politika suradnje s nacionalnim manjina. "Nastavit ćemo voditi politiku suradnje s nacionalnim manjinama," dodao je.