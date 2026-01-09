[FOTO] Parada za Dan Republike Srpske: 'Znamo kako smo prošli na Kordunu, Lici, Baniji...'

Stotine teško naoružanih policajaca u petak je marširalo središtem Banje Luke tijekom parade kojom su vlasti Republike Srpske obilježile 9. siječnja kao dan tog entiteta prkoseći pravorijeku Ustavnog suda BiH koji je to još prije deset godina proglasio neustavnim praznikom.

U paradi u povodu neustavnog dana RS osim policajaca sudjelovali su ratni veterani, studenti i članovi različitih civilnih udruga a sa svečane tribine njihov su mimohod kroz središte Banje Luke pratili najviši entitetski dužnosnici te neki ministri iz Srbije a počasno mjesto ponovno je imao Milorad Dodik iako je prošle godine smijenjen s pozicije predsjednika RS i sada je samo čelnik političke stranke. Društvo Dodiku pravio je i njegov lobist u SAD-u Rod Blagojevich, bivši guverner Illinoisa koji je tamo zbog korupcije osuđen na 14 godine robije. Pušten je na slobodu 2025. nakon što ga je pomilovao američki predsjednik Donald Trump.

Budimir pričao o Lici i Dalmaciji: 'Znamo kako smo prošli' Dodik nije govorio nego je tu priliku dobio entitetski ministar unutarnjih poslova Željko Budimir koji je ustvrdio da je RS nastao Božjom voljom a potužio se kako je izložen stalnim napadima. Kazao je kako je nastupilo vrijeme teških promjena u svjetskoj politici pa zato nema drugog izbora osim borbe. "Znamo kako smo prošli na Kordunu, Lici, Baniji, Dalmaciji, Srijemu", kazao je Budimir.

