protustavni praznik

[FOTO] Parada za Dan Republike Srpske: 'Znamo kako smo prošli na Kordunu, Lici, Baniji...'

I.K./Hina

09.01.2026 u 13:43

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
Bionic
Reading

Stotine teško naoružanih policajaca u petak je marširalo središtem Banje Luke tijekom parade kojom su vlasti Republike Srpske obilježile 9. siječnja kao dan tog entiteta prkoseći pravorijeku Ustavnog suda BiH koji je to još prije deset godina proglasio neustavnim praznikom.

U paradi u povodu neustavnog dana RS osim policajaca sudjelovali su ratni veterani, studenti i članovi različitih civilnih udruga a sa svečane tribine njihov su mimohod kroz središte Banje Luke pratili najviši entitetski dužnosnici te neki ministri iz Srbije a počasno mjesto ponovno je imao Milorad Dodik iako je prošle godine smijenjen s pozicije predsjednika RS i sada je samo čelnik političke stranke.

Društvo Dodiku pravio je i njegov lobist u SAD-u Rod Blagojevich, bivši guverner Illinoisa koji je tamo zbog korupcije osuđen na 14 godine robije.

Pušten je na slobodu 2025. nakon što ga je pomilovao američki predsjednik Donald Trump.

vezane vijesti

Budimir pričao o Lici i Dalmaciji: 'Znamo kako smo prošli'

Dodik nije govorio nego je tu priliku dobio entitetski ministar unutarnjih poslova Željko Budimir koji je ustvrdio da je RS nastao Božjom voljom a potužio se kako je izložen stalnim napadima.

Kazao je kako je nastupilo vrijeme teških promjena u svjetskoj politici pa zato nema drugog izbora osim borbe.

"Znamo kako smo prošli na Kordunu, Lici, Baniji, Dalmaciji, Srijemu", kazao je Budimir.

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske
  • Svečani defile povodom Dana Republike Srpske
  • Svečani defile povodom Dana Republike Srpske
  • Svečani defile povodom Dana Republike Srpske
  • Svečani defile povodom Dana Republike Srpske
  • Svečani defile povodom Dana Republike Srpske
    +14
Svečani defile povodom Dana Republike Srpske Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL

Zbog proglašenja RS-a počeo rat u BiH

U RS-u 9. siječnja obilježavaju kao "dan republike" u znak sjećanja na taj datum iz 1992. kada je dio zastupnika srpske nacionalnosti u skupštini tadašnje Socijalističke republike BiH proglasio "republiku srpskog naroda u BiH".

Tako su pokušali zadržati cijelu BiH ili bar njen veći dio u sastavu smanjene Jugoslavije nakon što su SFRJ već napustile Slovenija i Hrvatska.

Zbog tih je nastojanja tadašnjeg vodstva bosanskih Srba nešto kasnije izbio rat u BiH koji će trajati tri i pol godine i u kojemu će poginuti više od 100 tisuća ljudi.

Podsjetnik etničkih progona

Sporni datum podsjetnik je na kampanju etničkih progona čiji je cilj bio "očistiti" velike dijelove BiH od nesrpskog stanovništva a to je bio i glavni razlog zbog kojega je Ustavni sud BiH obilježavanje 9. siječnja odlukama iz 2015. i 2019. godine proglasio neustavnim jer diskriminira Hrvate i Bošnjake.

Presude Ustavnog suda BiH konačne su i obvezujuće, a njihovo nepoštivanje je kazneno djelo za koje je propisana kazna do pet godina zatvora no zbog toga u slučaju obilježavanja 9. siječnja Tužiteljstvo BiH do sada nije podignulo niti jednu optužnicu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
korišten orešnik

korišten orešnik

Nižu se reakcije na ruski napad: Ovo je eskalacija i upozorenje EU-u i SAD-u
sve se zna

sve se zna

Poznato kako će biti srušen neboder Vjesnika: Bačić otkrio detalje
upozorenje iz europe

upozorenje iz europe

Hrvatska bi mogla postati legitimna meta u budućim sukobima: Jedan objekt je na prvoj crti

najpopularnije

Još vijesti