[FOTO] Parada za Dan Republike Srpske: 'Znamo kako smo prošli na Kordunu, Lici, Baniji...'

Stotine teško naoružanih policajaca u petak je marširalo središtem Banje Luke tijekom parade kojom su vlasti Republike Srpske obilježile 9. siječnja kao dan tog entiteta prkoseći pravorijeku Ustavnog suda BiH koji je to još prije deset godina proglasio neustavnim praznikom.
U paradi u povodu neustavnog dana RS osim policajaca sudjelovali su ratni veterani, studenti i članovi različitih civilnih udruga a sa svečane tribine njihov su mimohod kroz središte Banje Luke pratili najviši entitetski dužnosnici te neki ministri iz Srbije a počasno mjesto ponovno je imao Milorad Dodik iako je prošle godine smijenjen s pozicije predsjednika RS i sada je samo čelnik političke stranke.
Društvo Dodiku pravio je i njegov lobist u SAD-u Rod Blagojevich, bivši guverner Illinoisa koji je tamo zbog korupcije osuđen na 14 godine robije.
Pušten je na slobodu 2025. nakon što ga je pomilovao američki predsjednik Donald Trump.
Budimir pričao o Lici i Dalmaciji: 'Znamo kako smo prošli'
Dodik nije govorio nego je tu priliku dobio entitetski ministar unutarnjih poslova Željko Budimir koji je ustvrdio da je RS nastao Božjom voljom a potužio se kako je izložen stalnim napadima.
Kazao je kako je nastupilo vrijeme teških promjena u svjetskoj politici pa zato nema drugog izbora osim borbe.
"Znamo kako smo prošli na Kordunu, Lici, Baniji, Dalmaciji, Srijemu", kazao je Budimir.
Zbog proglašenja RS-a počeo rat u BiH
U RS-u 9. siječnja obilježavaju kao "dan republike" u znak sjećanja na taj datum iz 1992. kada je dio zastupnika srpske nacionalnosti u skupštini tadašnje Socijalističke republike BiH proglasio "republiku srpskog naroda u BiH".
Tako su pokušali zadržati cijelu BiH ili bar njen veći dio u sastavu smanjene Jugoslavije nakon što su SFRJ već napustile Slovenija i Hrvatska.
Zbog tih je nastojanja tadašnjeg vodstva bosanskih Srba nešto kasnije izbio rat u BiH koji će trajati tri i pol godine i u kojemu će poginuti više od 100 tisuća ljudi.
Podsjetnik etničkih progona
Sporni datum podsjetnik je na kampanju etničkih progona čiji je cilj bio "očistiti" velike dijelove BiH od nesrpskog stanovništva a to je bio i glavni razlog zbog kojega je Ustavni sud BiH obilježavanje 9. siječnja odlukama iz 2015. i 2019. godine proglasio neustavnim jer diskriminira Hrvate i Bošnjake.
Presude Ustavnog suda BiH konačne su i obvezujuće, a njihovo nepoštivanje je kazneno djelo za koje je propisana kazna do pet godina zatvora no zbog toga u slučaju obilježavanja 9. siječnja Tužiteljstvo BiH do sada nije podignulo niti jednu optužnicu.