U prvom premijerskom govoru Johnson prekorio 'nevjerne Tome' i 'mrgude' te obećao novi, odvažan sporazum o Brexitu

Boris Johnson svoju je dužnost novog britanskog premijera započeo u srijedu obećanjem o novom, odvažnom sporazumu o Brexitu s Europskom unijom do 31. listopada, prekorivši 'mrgude' i političku klasu koji su, kako je rekao, zaboravili na ljude kojima bi trebali služiti

Johnson, koji je na toj dužnosti danas naslijedio Theresu May nakon njezine ostavke zbog neuspjeha da zemlju uredno povuče iz EU-a, dolazi na vlast u trenutke nacionalne krize, no u uvjerenju da će Britaniju do kraja listopada izvesti iz europskog bloka.

'Ispunit ćemo obećanje parlamentu i narodu i izaći iz EU-a do 31. listopada. Bez ikakvih 'ako' ili 'ali'', rekao je Johnson.

'Sklopit ćemo novi sporazum, bolji sporazum koji će Britaniji omogućiti maksimalne mogućnosti za razvoj novih i uzbudljivih partnerstva s ostatkom Europe, na temelju slobodne trgovine i obostrane potpore', rekao je Johnson.

Novi britanski premijer uvjeren je da će se to dogoditi u idućih 99 dana, istaknuvši, međutim, da ne želi čekati svih tih 99 dana jer je britanskom narodu dosta čekanja.