Po programu društveno poticane stanogradnje (POS) u Prelogu će se graditi 20-ak stanova, a riječ je o investiciji vrijednoj oko 12 milijuna kuna, rečeno je u ponedjeljak prilikom potpisivanja ugovora o prijenosu vlasništva zemljišta između Grada Preloga i APN-a

'Sad idemo u izgradnju i u sljedećih godinu i pol dana sagradit ćemo 20-ak stanova, planiramo i dalje. To je investicija od oko 12 milijuna kuna', rekao je Hristov i dodao da će prosječna cijena stana biti oko 1300 eura po metru četvornome, ali to se još treba točno definirati.

Gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek rekao je kako će stanogradnja biti pun pogodak za mlade obitelj te za preloško poduzetništvo.

Prelog, čije poduzetništvo i obrtništvo čini dva posto ukupnoga hrvatskog izvoza, traži radnu snagu i mlade ljude, dodao je.

Pohvalio se da je u Prelogu u posljednjih nekoliko godina više novorođene djece nego prije. 'Znači da ljudi žele živjeti u Prelogu', istaknuo je Kolarek.

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar rekao je u vezi s programom subvencioniranja stambenih kredita kako je za to da se on nastavi i u rujnu, no, dodao je, o tome će odlučiti novi ministar.

'Predložili smo izmjenu zakona jer u zakonu piše da se ta mjera provodi do 2020. U planu saborskih zakonodavnih aktivnosti je izmjena samo te točke zakona. Rok bi se produžio i bio bi neograničen', rekao je Štromar.

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat rekao je da je Prelog grad koji može biti uzor cijeloj Hrvatskoj.

Kroz izgradnju dviju poduzetničkih zona i mnoge investicije, broj radnih mjesta u ovom trenutku gotovo premašuje broj ljudi koji žive na području grada, rekao je i dodao kako se investicije na sjeveru Hrvatske neće zaustaviti unatoč koronavirusu.

Međimurski župan Matija Posavec je istaknuo kako je riječ o programu koji pridonosi razvoju svake sredine te se nada da će APN i ministarstva i dalje poticati stanogradnju u Međimurju.