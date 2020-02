SDP razmišlja o pokretanju opoziva Štromara zbog afera u APN-u

Član Predsjedništva i saborski zastupnik SDP-a Franko Vidović najavio je u četvrtak da u toj stranci razmišljaju o pokretanju postupka opoziva potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva, HNS-ovog Predraga Štromara zbog brojnih recentnih afera u Agenciji za promet nekretninama (APN)

'O traženju Štromarove ostavke ne razmišljamo samo zbog APN-a nego i zbog Zakona o najmu stanova kad smo upozoravali da će desetak tisuća obitelji u roku tri do četiri godine praktički biti prognano na ulicu. To su oni famozni tzv. nacionalizirani stanovi, i to je isto grijeh ministra Štromara bez obzira na to tko je to vodio, ali dolazi iz njegovog ministarstva. Čak i njegovi koalicijski partneri govore da on ne zna kadrovirati, što je isto njegov grijeh', rekao je Vidović na konferenciji za novinare u Saboru.