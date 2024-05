U pauzi na filere: Kad filtri na društvenim mrežama promijene cijelu generaciju

Društvene mreže preplavile su fotografije sa savršenim licima - filtri su toliko napredovali da je često teško raspoznati jeste li napravili digitalni ili pravi facelifting. No što se događa kad se pogledamo u ogledalo, nakon što po cijele dane gledamo svoje uljepšane i nerealne verzije te se lažno predstavljamo cijelom svijetu?

Na pitanje postajemo li narcisoidno društvo, jer smo toliko opsjednuti svojom slikom na društvenim mrežama, Erceg kaže da je nezahvalno odgovoriti na to jer se narcisoidnost odnosi na mnoge aspekte sebe te na mnoge aspekte života.

'U kontekstu tjelesnog izgleda postajemo sve svjesniji svog izgleda zbog mnogobrojnih fotografija i selfija', kaže Erceg, dodavši da je zbog društvenih mreža socijalno uspoređivanje u velikoj mjeri olakšano, što također može doprinijeti lošijoj slici o sebi. Iako znamo da nitko ne izgleda kao na svom profilu na Instagramu, uvijek uspoređujemo svoje stvarno tijelo s tuđim.

No treba li uopće pokušavati spriječiti nuspojave tehnološkog napretka ili je zdravije prihvatiti vrijeme u kojem živimo te sve trendove koji dolaze s njim? Odnosno je li veći psihološki teret na onome tko se odupire takvim trendovima, jer je njegov moral ukorijenjen u nekom prošlom vremenu, ali zato nije in, ili je teže onom pojedincu koji u potpunosti prihvaća sve to, ali se onda mora nositi i s lošim posljedicama tih trendova.

Erceg kaže da, unatoč sve učestalijoj primjeni filtara za fotografije na društvenim mrežama i novim trendovima kojima smo okruženi, svaki pojedinac ima pravo na odabir i odluku o upuštanju u njih.

'Ne postoji imperativ uključivanja u trendove koji nam ne odgovaraju. Ne bih generalizirala i rekla da je nekome nametnut tehnološki napredak u smislu primjene filtara. Možemo odlučiti želimo li se pridružiti trendovima - koji vrlo vjerojatno, posebice dugoročno, ne pogoduju psihičkom zdravlju pojedinca - ili ih koristiti s mjerom ili pak nikako.

Međutim socijalni utjecaji, poput onih vršnjaka, prijatelja, kolega i osoba na društvenim mrežama, mogu biti snažni i djelovati na naše postupke.

Ugledni estetski liječnik, dr. Nikola Milojević iz Poliklinike Milojević kaže pak da su upravo današnji filtri glavni krivci za tjelesnu dismorfiju kod sve većeg broja ljudi.

'Ta perfekcija na internetu... ti ljudi zaborave kako stvarno izgledaju, pa se pogledaju u ogledalo kad se probude i odmah požele ići kod doktora da im se to riješi', smatra Milojević.