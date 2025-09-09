U ovoj zemlji sve podsjeća na Nepal: Palež, pljačke i mrtvi po ulicama

U najmnogoljudnijoj muslimanskoj zemlji, Indoneziji, već gotovo dva tjedna vladaju žestoki sukobi građana i vlasti nakon što su vladajući sebi podigli naknade za stanovanje, a policija preazila nedužnog dostavljača. Prosvjednici su vlastima uputili čak 25 zahtjeva u zvrlo kratki rok za provedbu, a predsjednik je najavio pomake, ali bez čvrstih garancija

Dok se svijet zgražava nemirima u Nepalu izazvanima zabranom društvenih mreža, u kojima je, prema posljednjim informacijama poginulo 22 ljudi, slične se scene odvijaju i u najmonogoljudnijoj muslimanskoj zemlji, Indoneziji. Sve je počelo još 28. kolovoza, kad je otkriveno da bi parlamentarni zastupnici mogli dobiti tri milijuna rupija (što je oko 183 dolara) stambenog dodatka više od minimalne mjesečne plaće u dijelovima Indonezije. To je izazvalo spontane prosvjede u kojima je iste noći poginuo 21-godišnji Affan Kurniawan, kojeg je pregazilo oklopno vozilo Mobilnog brigadnog korpusa, elitne jedinice indonezijske policije. Nakon toga su izbili masovni prosvjedi, koji su nalik onima u Nepalu, a sudeći po kronologiji, mogli bi biti i svojevrsna ideja Nepalcima. Zapaljene su autobusne stanice, vladine zgrade, pa čak i zgrade parlamenta i gradske policije u Jakarti te gradskih i pokrajinskih vlasti diljem zemlje.

Pljačka, palež i opći kaos Prosvjednici su čak upali i do temelja opljačkali kuće ministra financija Srija Mulyanija i dvojice parlamentaraca koji su razbjesnili javnost izjavama o stambenom dodatku. U gradu Makkasaru su ubijena tri državna službenika, a jedan je muškarac nasmrt pretučen jer je bijesna rulja mislila da je doušnik sigurnosnih snaga. Svi ovi incidenti, uz odgovor policije i vojske koja je na prosvjede bacala suzavac, pa čak i pucala gumenim, a navodno i pravim mecima, snimljeni su na TikToku, koji je od subote prestao s radom u zemlji koja broji više od 300 milijuna stanovnika. Vlasti su pokušale odgovoriti obećanjima o bržem rješavanju pritužbi i strožim sigurnosnim mjerama. No, sve previše nalikuje na masovne prosvjede iz 1998. godine u kojima je svrgnut dugogodišnji indonezijski diktator Suharto. Aktualni predsjednik Prabowo Subianto, koji je inače oženio Suhartovu kći, na vlasti je godinu dana i unatoč svom iskustvu u specijalnim snagama, nije poduzeo mnogo osim osudio nasilje i koordinirao akcije policije i vojske.

Obećanja, obećanja... No, dodao je da će istražiti tko je odgovoran za Affanovu smrt i pokretanje prosvjeda. Neki su mu ministri sugerirali da u svemu prste ima mafija, povezana s trgovinom benzina, riže i ulja za kuhanje. Uz to, najavio je da će stambene naknade parlamentarnim zastupnicima i mogućnost rada iz inozemstva biti ukinuti. Obećao je i sastanak između političara, od kojih je nekolicina suspendirana iz parlamenta, te organizacija civilnog društva. Gotovo sve političke stranke su stale na stranu vlasti, najveća koja nije odbila se izjasniti protiv predsjednika u strahu da se bivši predsjednik Joko Widodo ne odluči ponovno aktivirati i pokuša zasjesti u predsjedničku fotelju.

Indonesia is bracing for more protests after 21-year-old ride-hailing driver Affan Kurniawan was killed when a police armoured vehicle struck him during clashes.



The incident triggered a selloff, with the rupiah and stocks among Asia’s worst performers on Friday.



🧵1 pic.twitter.com/HWTOGwvAdN — BFM News (@NewsBFM) August 29, 2025