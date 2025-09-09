Nepalski premijer dao ostavku, u prosvjedima više ljudi poginulo

Nepal je u utorak ukinuo zabranu društvenih mreža i uveo policijski sat nakon što su prosvjedi protiv korupcije, potaknuti zabranom, doveli do smrti 19 ljudi.

Vlada je ukinula zabranu društvenih mreža uvedenu prošli tjedan, rekao je glasnogovornik kabineta i ministar komunikacija i informacijske tehnologije Prithvi Subba Gurung.

Odluka je donesena nakon što je u ponedjeljak 19 ljudi poginulo, a više od 100 ozlijeđeno u prosvjedima "Generacije Z" protiv raširene korupcije.

Vlasti su također uvele policijski sat unutar gradskog područja Katmandua kako bi se zaustavili daljnji prosvjedi, izvijestio je upravitelj gradskog okruga Chhabilal Rijal.