U Otvorenom žučna rasprava nepomirljivih strana o Istanbulskoj konvenciji

Hoće li Istanbulska konvencija biti ratificirana u Hrvatskoj? Dok je premijer Andrej Plenković najavio kako će se ona uskoro naći u Saboru, HDZ-ov koalicijski partner Hrast pokreće referendum o njezinoj ratifikaciji. O ovoj vrućoj hrvatskoj temi koja izaziva prijepore u javnosti sučelili su se Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Bruna Esih iz Neovisnih za Hrvatsku, glasova Anka Mrak Taritaš, Hrvoje Zekanović iz Hrasta, HNS-ova Marija Puh i Romana Jerković iz SDP-a

'Ako i ne stignemo do roka kada dođe u Sabor, vjerujem da ima mislećih HDZ-ovaca koji su svjesni rodne ideologije koja je prikrivena u ovom dokumentu', dodao je on napominjući kako je itekako senzibiliziran za temu nasilja nad ženama jer u kući živi s njih pet.

SDP-ova Romana Jerković Zekanovića je upitala: 'Je li vam nešto znači što je ubijeno 300 žena?' te dodala: 'To je problem koji trebamo riješiti'. Istaknula je kako obiteljsko nasilje ima trend rasta, da je sve brutalnije kao i sve izraženiji društveni problem.

Uključila se potom i Bruna Esih iz Neovisnih za Hrvatsku ponavljajući kako su oni protiv ratifikacije konvencije, ali da osuđuju svako nasilje prema ženama i traže njegovo sankcioniranje. Rekla je da Hrvatska ima sve pozitivne odredbe i članke u svojem zakonodostavu, ali da se konvencija postavila na način: uzmi ili ostavi, a u javnoj raspravi da je 80 posto građana reklo da se protivi ratifikaciji te da se to treba poštovati. Zapitala se potom koga to 'sluša' hrvatska Vlada.

'Ne sluša ni bilo naroda. HDZ se već godinama zalaže za ratifikaciju Istanbulske konvencije. Rodna terminologija je prisutna u mnogim hrvatskim zakonima. No, zašto je došao taj trenutak? Što je motiv Andreja Plenkovića? Čovjek bi rekao da je to ravno samoubojstvu, ali Plenković ima lukave savjetnike. Ima jasan plan o svemu tome. Spreman je s jednim udarcem ubiti tri muhe, ratificirati, ponuditi privid biračima HDZ-a da je ostalo nešto od demokršćanstva i građani opet mogu vjerovati i treće, da Most koji je po tom svom svjetonazoraskom pitanju vrlo podijeljen, ukazati na mogući razdor'.

Murganić je rekla kako se ljudi s njom u javnom prostoru vole obračunavati te Zekanoviću odgovorila da se ne treba brinuti za njezino biračko tijelo u Karlovcu jer je ona tamo jako dobro poznata jer je 'dobra HDZ-ovka' te je zbog toga 'tu gdje je'. Dodala je kako su svi jako zabrinuti kako će o tome razgovarati njihov predsjednik, a da je ona došla razgovarati o dokumentu koji se treba dovesti u Sabor.

Za Mariju Puh nema dvojbi jer konvenciju smatra standardom 21. Stoljeća. Sugovornicima je poručila da ne obmanjujuju hrvatsku javnost jer su spominjanje roda imali u drugim hrvatskim zakonima te da u ovom dokumentu to nije nikakva novina.