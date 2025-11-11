ZLOČINAČKO UDRUŽENJE

U novoj akciji USKOK-a osumnjičeno devetero ljudi iz tri županije

I.H./Hina

11.11.2025 u 15:52

Uskokova akcija
Uskokova akcija Izvor: Pixsell / Autor: Davor Javorovic/PIXSELL
Zbog sumnje u stvaranje zločinačkog udruženja s ciljem preprodaje kokaina policija po nalogu Uskoka provodi kriminalističko istraživanje kojim je obuhvaćeno devet osoba s područja tri županije, izvijestila je u utorak osječko-baranjska policija

Iz policije su priopćili da djelatnici Sektora kriminalističke policije provode složeno kriminalističko istraživanje nad više osoba koje su se navodno okupile u zločinačko udruženje radi preprodaje kokaina.

Po nalogu Uskoka u tijeku su hitne dokazne radnje te pretrage domova i vozila kojima se koristi devet osoba s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Zagrebačke županije, navode u policiji.

Uskok je ranije izvijestio da se hićenja i hitne dokazne radnje provode na području Zagreba, Osijeka, Županje i Belišća u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga.

Dodaju da će nakon ispitivanje osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u slučaju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu će, kako navode, pravodobno obavijestiti javnost.

