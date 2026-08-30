katastrofalna bilanca

U Nepalu više od 800 poginulih i 3000 nestalih: 'To je bio tsunami, radilo se o 5 minuta'

M.Da.

30.08.2026 u 16:32

Bujica u Nepalu
Bujica u Nepalu Izvor: Profimedia / Autor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia
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Bujica u Nepalu odnijela je toliko života jer u prvih dvadesetak kilometara udarnog vala ljudi nisu imali kamo pobjeći, unatoč upozorenjima, tvrdi Mihailo Macanović

U katastrofalnim bujicama koje su pogodile granično područje Nepala i Tibeta poginulo je više od 800 ljudi, a više od 3000 ih je nestalo, javlja AP.

Velik dio područja i dalje je teško dostupan spasilačkim misijama, a vlasti su izdale upozorenje za moguće nove poplave, nakon što je porastao vodostaj rijeke Bhotekoshi. Naime, novo jezero koje je nastalo nakon bujice u srijedu, poprilično se isušilo.

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Postoji sustav za uzbunu

Sezonske kiše i poplave nisu neuobičajene u Nepalu, tvrdi za HRT međunarodni koordinator za razvoj javnog prometa Mihailo Macanović. No, dodaje da "to što je zadesilo Nepal nije poplava, nego tsunami koji je srušio sve pred sobom".

"Jučer su spasili 200 radnika iz tunela koji buše za projekt hidroelektrane. Svakog se dana dobivaju informacije o spašenim ljudima, ali i novim žrtvama", rekao je Macanović dodajući da je u prvih dvadesetak kilometara putanje razornog vala malo ljudi preživjelo jer nisu imali kamo pobjeći. 

"Od prošle godine postoji sustav za uzbunu i jako puno je ljudi spašeno upravo zbog toga. Radilo se o pet minuta od trenutka kada su dobili poruku do udara tsunamija. Mnogi to nisu shvatili ozbiljno, no kada se zemlja počela tresti od lavine vode i mulja, ljudi su počeli bježati", rekao je.

Bujica u Nepalu
Bujica u Nepalu Izvor: Profimedia / Autor: Prabin RANABHAT / AFP / Profimedia

Prihvaćanje međunarodne pomoći

Katastrofu je, prema dosadašnjim analizama, pokrenulo urušavanje stijena ispod ledenjaka visoko u Himalaji. Golema količina stijena, leda i vode potom se sručila u dolinu i pokrenula razornu bujicu. Nepalske vlasti poslale su 19.000 pripadnika spasilačkih službi i helikoptere. Među njima su i specijalizirane ekipe za spašavanje iz tunela. 

Macanović je upozorio da Nepal prihvaća međunarodnu pomoć, ali samo ako je pod njihovom punom kontrolom.

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