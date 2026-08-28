Svi pričaju o ovoj kući u Nepalu, izdržala je apokalipsu: 'Dajte graditelju odlikovanje'

Snimke zelene kuće koja je izdržala nalet bujice u Nepalu obišla je svijet i izazvala erupciju reakcija
Dok je katastrofalna bujica u kojoj je poginulo najmanje 600 ljudi, a tisuće nestale, harale granicom Nepala i Tibeta, jedna je zelena dvokatnica spasila svoje stanare.
Tako pokazuju snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama. Dok mješavina kamenja, mulja, blata, leda i vode odnosi sve pred sobom, na balkonu je bespomoćno stajalo troje ljudi; muškarac, žena i dijete, piše India Express.
Pitanje je bilo kad će kuća popustiti pod naletima bujice. No, kasnije snimke, nastale nakon katastrofe, pokazale su da je kuća ostala na mjestu, s jedva primjetnim oštećenjima, spasivši tako svoje stanare.
Kako se snimka širila društvenim mrežama, tako su se korisnici pitali kako je kuća izdržala silinu naleta bujice. Netko je čak pozvao sa se graditelju dodijeli najviše civilno odlikovanje u Nepalu, piše India Today.