zelena kuća

Svi pričaju o ovoj kući u Nepalu, izdržala je apokalipsu: 'Dajte graditelju odlikovanje'

M.Da.

28.08.2026 u 20:11

Zelena kuća u Nepalu izdržala je nalet bujice
Zelena kuća u Nepalu izdržala je nalet bujice Izvor: Društvene mreže / Autor: X/Pooja Shali
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Snimke zelene kuće koja je izdržala nalet bujice u Nepalu obišla je svijet i izazvala erupciju reakcija

Dok je katastrofalna bujica u kojoj je poginulo najmanje 600 ljudi, a tisuće nestale, harale granicom Nepala i Tibeta, jedna je zelena dvokatnica spasila svoje stanare.

Tako pokazuju snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama. Dok mješavina kamenja, mulja, blata, leda i vode odnosi sve pred sobom, na balkonu je bespomoćno stajalo troje ljudi; muškarac, žena i dijete, piše India Express.

Pitanje je bilo kad će kuća popustiti pod naletima bujice. No, kasnije snimke, nastale nakon katastrofe, pokazale su da je kuća ostala na mjestu, s jedva primjetnim oštećenjima, spasivši tako svoje stanare.

Kako se snimka širila društvenim mrežama, tako su se korisnici pitali kako je kuća izdržala silinu naleta bujice. Netko je čak pozvao sa se graditelju dodijeli najviše civilno odlikovanje u Nepalu, piše India Today

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
U kbc-u split

U kbc-u split

Preminuo teško ozlijeđeni muškarac iz požara u Omišu
javili su se

javili su se

Pokretne stepenice u Importanne centru stale zbog gumba? Evo što kažu iz Grada Zagreba
u međimurju

u međimurju

Još jedan slučaj ilegalnog odlaganja otpada: Primili kamion bez izdavanja računa

najpopularnije

Još vijesti