Svi pričaju o ovoj kući u Nepalu, izdržala je apokalipsu: 'Dajte graditelju odlikovanje'

Dok je katastrofalna bujica u kojoj je poginulo najmanje 600 ljudi, a tisuće nestale, harale granicom Nepala i Tibeta, jedna je zelena dvokatnica spasila svoje stanare.

Tako pokazuju snimke koje su se pojavile na društvenim mrežama. Dok mješavina kamenja, mulja, blata, leda i vode odnosi sve pred sobom, na balkonu je bespomoćno stajalo troje ljudi; muškarac, žena i dijete, piše India Express.