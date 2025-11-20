U OSIJEKU

U napuštenoj zgradi pronađene protupješačke mine, policija odmah reagirala

20.11.2025 u 12:39

Policija je iz napuštene zgrade, u Stepinčevoj ulici, u središtu Osijeka, na siguran način uklonila dvije pronađene protupješačke mine, izvijestila je u četvrtak osječko-baranjska Policijska uprava

Operativno dežurstvo 1. osječke Policijske postaje zaprimilo je dojavu da su u napuštenoj zgradi, u Stepinčevoj ulici, u Osijeku, pronađene dvije eksplozive naprave. Na mjesto dojave izašli su pripadnici osječke Regionalne protueksplozijske jedinice te utvrdili kako se radi o dvije protupješačke rasprskavajuće mine.

Mine su na siguran način premještene na drugu lokaciju, gdje su i uništene, napominju u policiji. Također podsjećaju sve građane koji u svojim domovima čuvaju ili skrivaju ilegalno oružje ili eksplozivna sredstva da ga još uvijek mogu dragovoljno predati policiji bez sankcija.

Građane pozivaju da ne donose sami oružje i eksplozivna sredstva u policijske postaje, već će po pozivu građana na broj 192, policajac, u civilnom automobilu i civilnoj odjeći doći će na adresu pronalaska ili dogovorene predaje, gdje će na siguran način preuzeti opasna sredstva.

