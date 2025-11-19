Policija otkrila što slijedi oko utvrđivanja požara u Vjesniku

Voditelj Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije Ivica Kropek u razgovoru za RTL Danas pojasnio je što slijedi u narednim danima kada statičari daju zeleno svjetlo da se može ući u zgradu.

'Očevid u ovakvim situacijama može trajati i po nekoliko dana. Radi se o izuzetno kompleksnim očevidima koji zahtijevaju multidisciplinarni pristup što znači da uz ekipe za očevide, s njima su i vještaci iz centra za forenzička istraživanja kako bi se već samim pregledom na mjestu događaja moglo prikupiti što više podataka koji bi nam pomogli u rasvjetljavanju uzroka požara', rekao je.

Upitan jesu li imali istragu ovakvog tipa kazao je da je bilo velikih požara i da su to uglavnom bili požari otvorenih prostora ili industrijskih postrojenja.

'Međutim ovo je jedna od najvećih zgrada koja je bila obuhvaćena požarom', naveo je i dodao će se tražiti uzrok koji je doveo do toga da se otvoreni plamen širi zgradom, ali i da će usporedno s tim policija pokrenla izvide odmah nakon događaja kroz prikupljanje izjava svjedoka, u ovom slučaju i od najmoprimaca u zgradi u vrijeme požara.

Naveo je da će na slučaju raditi nekoliko desetaka službenika.