spaljeni toranj

Policija otkrila što slijedi oko utvrđivanja požara u Vjesniku

V. B.

19.11.2025 u 20:28

Ivica Kropek
Ivica Kropek Izvor: Screenshot / Autor: screenshot RTL
Neboder Vjesnika nakon požara nije siguran i nitko ne smije u njega, zaključak je statičara koji su ga detaljno virtualno pregledali. Dok policija istražuje uzrok požara zbog kojeg neboderu prijeti i rušenje istodobno su na ispitivanje doveli skupinu mlađih ljudi za koje sumnjaju da bi možda nešto mogli znati.

Voditelj Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije Ivica Kropek u razgovoru za RTL Danas pojasnio je što slijedi u narednim danima kada statičari daju zeleno svjetlo da se može ući u zgradu.

Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

'Očevid u ovakvim situacijama može trajati i po nekoliko dana. Radi se o izuzetno kompleksnim očevidima koji zahtijevaju multidisciplinarni pristup što znači da uz ekipe za očevide, s njima su i vještaci iz centra za forenzička istraživanja kako bi se već samim pregledom na mjestu događaja moglo prikupiti što više podataka koji bi nam pomogli u rasvjetljavanju uzroka požara', rekao je.

Upitan jesu li imali istragu ovakvog tipa kazao je da je bilo velikih požara i da su to uglavnom bili požari otvorenih prostora ili industrijskih postrojenja.

'Međutim ovo je jedna od najvećih zgrada koja je bila obuhvaćena požarom', naveo je i dodao će se tražiti uzrok koji je doveo do toga da se otvoreni plamen širi zgradom, ali i da će usporedno s tim policija pokrenla izvide odmah nakon događaja kroz prikupljanje izjava svjedoka, u ovom slučaju i od najmoprimaca u zgradi u vrijeme požara.

Naveo je da će na slučaju raditi nekoliko desetaka službenika.

Dronovi snimaju Vjesnik Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic

