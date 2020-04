Krapinsko-zagorska županija u četvrtak ima još dvije osobe zaražene koronavirusom te je potvrđeno ukupno 113 pozitivnih osoba, rekao je na konferenciji za novinare u Krapini načelnik Županijskog stožera Civilne zaštite Anđelko Ferek Jambrek

U protekla 24 sata uzeto je 47 briseva, dosad ukupno 755. Ravnatelj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana Tihomir Vančina rekao je da je jedna od novih pozitivnih osoba medicinska sestra koja je radila na odjelu za oboljele od covida te bolnica sada ima tri pozitivna djelatnika.

'U ovih mjesec i pol kroz našu trijažu prošlo je 80 pacijenata kod kojih smo postavili sumnju na covid, a trebali su hospitalizaciju, što je jako puno. Od toga je bilo 25 pozitivnih pacijenata koji su hospitalizirani, a trenutačno je u bolnici devet pacijenata i njihovo stanje se od jučer nije promijenilo', rekao je Vančina.

Epidemiolog Ivan Lipovac istaknuo je da bi osoblje koje radi u domovima za starije nakon povratka s posla moralo biti u svojevrsnoj kućnoj karanteni, sa što manje kontakata s ostalim članovima obitelji.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar dodao je da zasad ni u jednom obiteljskom domu, ni u domu za starije i nemoćne na području županije nije zabilježena prisutnost koronavirusa. Najavio je da im stiže zaštitna oprema koju je osigurao Nacionalni stožer te dodatna oprema koju je nabavila Krapinsko-zagorska županija.

Kolar je komentirao i postotak zaraženih testiranih u županiji, koji je sada 14,96 posto.

'U jednom smo trenutku, kad smo bili na vrhuncu epidemije u gradu Pregradi, bili na 25,6 posto. Državni prosjek je između 10,5 i 11,5 posto, ovisno o danu. To je još jedan pokazatelj da se, bez obzira na to što imamo iznimno visok broj zaraženih u odnosu na broj stanovnika, još uvijek najveći u Hrvatskoj, polagano i sigurno spuštamo na toj ljestvici', rekao je Kolar i dodao da do kraja tjedna za mnoge oboljele završava rok od 28 dana te se nada većem broju ozdravljenih.

Na konferenciji za novinare voditelj Službe Civilne zaštite u Krapini Josip Cigula rekao je da su dosad odradili oko 250 nadzora poštovanja odluka o samoizolaciji i kretanju izvan mjesta prebivališta te da je utvrđen manji broj prekršaja uz usmena upozorenja.

'Županijski centar 112 je od 5. ožujka do danas ukupno primio 745 poziva vezanih uz koronavirus. Ukupni podatak o broju poziva po mjesecima, u siječnju 1801, u veljači 1729, a u ožujku 3850, to je zasigurno vezano uz koronavirus i potres', rekao je Cigula.

U posljednja 24 sata otkrivena su tri slučaja kretanja bez propusnica, a kršenja mjera samoizolacije nije bilo.