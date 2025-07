Američki influencer kupio kuću na slijepo usred šume u Zagorju: 'Želim da ovo bude moje utočište'

Reid već dvije godine živi i putuje po Balkanu te je odlučio kupiti kuću za samo 5000 eura u šumi u Zagorju. Kuća je bez vode i struje te čak nema niti pristupnu cestu. U objavi na Instagramu poručio je: "Ovo će biti ludo ljeto."

Iako je u početku sve radio sam, s vremenom su mu u pomoć priskočili susjedi iz obližnjih sela.

"Puno su mi pomogli, pomažu mi i dalje i vrlo sam im zahvalan. Prvo od čišćenja puta i okućnice, pa sve do radova koje sam počeo. Evo, baš mi danas dolazi jedan susjed lijepit pločice. Bio je kod mene i načelnik općine, obećao mi je pomoći oko vode i šljunčanja puta, kako bi se do kuće moglo i autom. U svakom slučaju, ljudi mi pomažu, pozovu me kod sebe i na ručak ili večeru, jer znaju da sam ovdje sam bez struje i vode", ispričao je Reid za Zagorje.com.