U Kijevu prvi ruski vojnici za sobom ostavljaju tijela i krv

U stambenoj četvrti u Kijevu, tijelo civila leži na pločniku: jedna je to od prvih civilnih žrtava napada ruskih snaga na ukrajinski glavni grad u koji su prve postrojbe ušle tijekom jutra u petak.

To su samo neki od tragova koje su za sobom ostavile postrojbe ruske vojske pri ulasku u Kijev, grad od oko 3 milijuna stanovnika u kojem su u petak počele borbe, 24 sata nakon početka masivne ruske invazije na Ukrajinu.

U velikoj konfuziji, stanovnici, zatvoreni u svojim domovima, odlučuju se izaći van kako bi utvrdili štetu i pomogli ranjenima.

Neki od njih rekli su za agenciju France presse da su vidjeli tijela za koje im se činilo da su poginuli ruski vojnici. Agencija kaže da se nije mogla približiti tim žrtvama zbog zabrane koju je postavila ukrajinska vojska.

"Dva pješačka borbena vozila skrivenih registracijskih oznaka išla su po cesti. Nisam vidio znak postrojbe", rekao je za AFP Eugen Nalutai (39).

"Jedno se sakrilo u podzemni prolaz a drugo je nastavilo ravno, a potom ušlo u dvorište jedne kuće kada sam ga izgubio iz vida. Ljudi su pobjegli", dodao je.

Drugi stanovnik te četvrti, Viktor Berbač (58) rekao je da su blindirana vozila namjerno uništila jedan automobil. "To nije bilo slučajno, to je bilo iz zabave", tvrdi on.

Ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo je na Facebooku da se radi o ruskim postrojbama za posebne zadaće koje su u izvidničkoj misiji "sabotaže".

Ranije tijekom jutra, ukrajinske su snage potvrdile dolazak ruskih blindiranih vozila na dva lokaliteta, Dimer i Ivankiv, koji se nalaze na 45 i 89 kilometara sjeverozapadno od Kijeva.

Ukrajinska vojska kaže da ih je potisnula, ali ruske snage dolazile su i sa sjeveroistoka, i nekoliko sati kasnije, više ruskih blindiranih vozila bilo je u glavnom gradu.