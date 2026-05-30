RANJENO OSAM OSOBA

U izraelskim zračnim napadima na jugu Libanona 11 poginulih: 'Ovo je kršenje humanitarnog prava'

L. Š. / Hina

30.05.2026 u 07:17

Libanon - ilustracija
Libanon - ilustracija Izvor: EPA / Autor: ATEF SAFADI
Bionic
Reading

U izraelskim zračnim napadima na tri grada u regiji Tir na jugu Libanona u petak poginulo je jedanaest osoba, uključujući spasioca i sirijskog državljanina, a ranjeno je osam osoba, objavilo je Ministarstvo zdravstva

Nakon tih napada, libanonsko Ministarstvo zdravstva osudilo je 'flagrantno kršenje humanitarnog prava', unatoč navodnom primirju koje je na snazi ​​od 17. travnja sa Izraelom, koji tvrdi da cilja proiranski Hezbolah.

vezane vijesti

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u petak da je njegova vojska napredovala još dalje u Libanonu uz intenzivne zračne napade. Izrael je naredio evakuaciju sela i nastavio zračne napade na više od 30 lokacija na jugu, neke u blizini drevnog grada Tira, tvrdeći da ciljaju proiranski Hezbollah.

Hezbolah je preuzeo odgovornost za novi niz napada na vojne ciljeve na sjeveru Izraela, blizu granice s Libanonom.

Izraelski napadi na južni Libanon dovode u 'ozbiljnu opasnost' važna arheološka nalazišta, uključujući ruševine Tira i srednjovjekovne tvrđave Beaufort, u upozorio je u petak libanonski ministar kulture Ghassan Salamé.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ne želi izručenje

ne želi izručenje

Škare Ožbolt se čudi Pavlekovoj odluci: 'Uvjeti su neljudski, ondje se događa sve grozno što možete zamisliti'
raspisana tjeralica

raspisana tjeralica

Austrija traga za Zvicerom i nudi 20.000 eura: Evo za što ga sumnjiče
GOSPODARSKA SURADNJA

GOSPODARSKA SURADNJA

Vučić prigovarao vinarima jer koriste staklo iz Hrvatske, Šušnjar mu opet fino spustio

najpopularnije

Još vijesti