U izraelskim zračnim napadima na jugu Libanona 11 poginulih: 'Ovo je kršenje humanitarnog prava'

U izraelskim zračnim napadima na tri grada u regiji Tir na jugu Libanona u petak poginulo je jedanaest osoba, uključujući spasioca i sirijskog državljanina, a ranjeno je osam osoba, objavilo je Ministarstvo zdravstva
Nakon tih napada, libanonsko Ministarstvo zdravstva osudilo je 'flagrantno kršenje humanitarnog prava', unatoč navodnom primirju koje je na snazi od 17. travnja sa Izraelom, koji tvrdi da cilja proiranski Hezbolah.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u petak da je njegova vojska napredovala još dalje u Libanonu uz intenzivne zračne napade. Izrael je naredio evakuaciju sela i nastavio zračne napade na više od 30 lokacija na jugu, neke u blizini drevnog grada Tira, tvrdeći da ciljaju proiranski Hezbollah.
Hezbolah je preuzeo odgovornost za novi niz napada na vojne ciljeve na sjeveru Izraela, blizu granice s Libanonom.
Izraelski napadi na južni Libanon dovode u 'ozbiljnu opasnost' važna arheološka nalazišta, uključujući ruševine Tira i srednjovjekovne tvrđave Beaufort, u upozorio je u petak libanonski ministar kulture Ghassan Salamé.