U izraelskim zračnim napadima na jugu Libanona 11 poginulih: 'Ovo je kršenje humanitarnog prava'

Nakon tih napada, libanonsko Ministarstvo zdravstva osudilo je 'flagrantno kršenje humanitarnog prava', unatoč navodnom primirju koje je na snazi ​​od 17. travnja sa Izraelom, koji tvrdi da cilja proiranski Hezbolah.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u petak da je njegova vojska napredovala još dalje u Libanonu uz intenzivne zračne napade. Izrael je naredio evakuaciju sela i nastavio zračne napade na više od 30 lokacija na jugu, neke u blizini drevnog grada Tira, tvrdeći da ciljaju proiranski Hezbollah.

Hezbolah je preuzeo odgovornost za novi niz napada na vojne ciljeve na sjeveru Izraela, blizu granice s Libanonom.



Izraelski napadi na južni Libanon dovode u 'ozbiljnu opasnost' važna arheološka nalazišta, uključujući ruševine Tira i srednjovjekovne tvrđave Beaufort, u upozorio je u petak libanonski ministar kulture Ghassan Salamé.