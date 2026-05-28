Vlada gradi pet katoličkih crkvi u tri države za više od tri i pol milijuna eura

Vlada će s 3,55 milijuna eura financirati pet projekata Katoličke crkve u BiH, Srbiji i SAD-u, pri čemu je najveći iznos, 1,2 milijuna eura, dodijeljen Srijemskoj biskupiji, rečeno je u četvrtak na potpisivanju ugovora u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan RH.

Središnji državni ured za Hrvate izvan RH potpisao je ugovore o potpori za pet strateških projekata vrijednih ukupno 3,55 milijuna eura, namijenjenih obnovi sakralne i kulturne baštine te razvoju infrastrukture hrvatskih zajednica u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u. Riječ je o projektima koji se u najvećem dijelu provode preko crkvenih institucija: Vrhbosanske nadbiskupije, Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, Franjevačkog samostana sv. Luke u Jajcu, Srijemske biskupije te Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu. Najveći iznos, 1,2 milijuna eura, dodijeljen je Srijemskoj biskupiji za izgradnju kompleksa “Domus Dimitrianum”, dok je 950.000 eura namijenjeno obnovi crkve sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu. Za infrastrukturne projekte Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije predviđeno je 850.000 eura, za obnovu franjevačkog samostana u Jajcu 300.000 eura, a za projekte Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu 250.000 eura.

Državni tajnik Zvonko Milas poručio je da se ovim ugovorima nastavlja politika RH prema Hrvatima izvan domovine, ističući da projekti “nisu samo infrastrukturni ili financijski, nego duboko simbolični i društveni”, jer jačaju veze s Hrvatima u BiH, Srbiji i iseljeništvu. Nadbiskup vrhbosanski Tomo Vukšić zahvalio je hrvatskoj Vladi i Središnjem državnom uredu na potpori, rekavši da bez nje dio projekata “ne bi mogao ni zaživjeti”. Govoreći o obnovi crkve sv. Ćirila i Metoda u Sarajevu, dodao je da taj projekt “u cijelosti financira hrvatska Vlada”. Biskup Petar Palić naglasio je da materijalna pomoć ima i širu poruku za Hrvate u BiH, jer pokazuje “da nisu ostavljeni i da nisu sami”.