Usred zabrinutosti oko novog rata: Američki general se sastao s kubanskim dužnosnicima

Američki general Francis Donovan, načelnik Južnog zapovjedništva SAD-a, kratko je razgovarao o pitanjima operativne sigurnosti s kubanskom delegacijom, u kojoj je bio i kubanski general Roberto Legra Sotolongo, prvi zamjenik ministra načelnika Glavnog stožera, rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman.

Donovanov sastanak na Kubi prvi je u novijoj povijesti na toj razini i događa se usred rastuće zabrinutosti na Kubi zbog mogućeg američkog vojnog napada na otok, a nakon rijetkog posjeta ravnatelja CIA-e Johna Ratcliffea Havani ranije u svibnju.

Američki predsjednik Donald Trump često je spominjao Kubu među ciljevima vanjske politike svog drugog mandata i nagovijestio je da će ona postati njegov fokus nakon što završi rat s Iranom.