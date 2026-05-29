Usred zabrinutosti oko novog rata: Američki general se sastao s kubanskim dužnosnicima

Američki general koji nadzire snage u Latinskoj Americi održao je u petak rijedak sastanak s visokim kubanskim vojnim dužnosnicima na rubu američke pomorske baze Guantanamo na Kubi, rekao je američki dužnosnik za Reuters.
Američki general Francis Donovan, načelnik Južnog zapovjedništva SAD-a, kratko je razgovarao o pitanjima operativne sigurnosti s kubanskom delegacijom, u kojoj je bio i kubanski general Roberto Legra Sotolongo, prvi zamjenik ministra načelnika Glavnog stožera, rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman.
Donovanov sastanak na Kubi prvi je u novijoj povijesti na toj razini i događa se usred rastuće zabrinutosti na Kubi zbog mogućeg američkog vojnog napada na otok, a nakon rijetkog posjeta ravnatelja CIA-e Johna Ratcliffea Havani ranije u svibnju.
Američki predsjednik Donald Trump često je spominjao Kubu među ciljevima vanjske politike svog drugog mandata i nagovijestio je da će ona postati njegov fokus nakon što završi rat s Iranom.
Antagonizam koji traje desetljećima
Kuba je postala američki antagonist desetljećima, od revolucije Fidela Castra 1959. godine.
Trumpa snažno podržavaju tvrdokorni kubanski Amerikanci na Floridi, koji desetljećima potiču promjenu režima koju su potaknule SAD, a njegova administracija neprestano pojačava pritisak na otok. SAD su 20. svibnja formalno optužile bivšeg predsjednika Raula Castra za ubojstva zbog obaranja civilnog zrakoplova 1996. kojim su upravljali prognanici sa sjedištem u Miamiju. Optužnica je bila najnoviji primjer napora Trumpove administracije da nametne američki utjecaj na zapadnoj hemisferi.
Američki državni tajnik Marco Rubio, sin kubanskih imigranata koji se smatra mogućim kandidatom za republikansku nominaciju za predsjednika 2028., uzbunio je Havanu govoreći o nacionalnoj sigurnosnoj prijetnji koju predstavlja ono što on naziva propalom državom samo 145 km od Floride.
Trump je učinkovito nametnuo blokadu goriva na otoku prijeteći tarifama zemljama koje ga opskrbljuju gorivom, izazivajući naizgled beskrajne nestanke struje i zadajući nove udarce već bolesnom gospodarstvu otoka.
Stručnjaci kažu da nestabilnost na Kubi prijeti migracijskom krizom.